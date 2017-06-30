Декоративные радиаторы ретро — современная роскошь в старинном стиле

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Украшение собственного дома или офиса не ограничивается выбором подходящих декоративных элементов. Внимание следует уделить еще и батареям. Современный рынок предлагает роскошные и неизменно красивые, функциональные и добротные чугунные радиаторы ретро. Это продукция под старину, которая выполняется с использованием современных методов производства. Каждый элемент – это результат художественной мысли дизайнеров, которая воплотилась в жизнь при помощи современных технологий .

Особенности производства чугунных батарей в винтажном стиле

Современные декоративные радиаторы относятся к приборам вод старину. Это дизайнерские элементы, над созданием которых трудятся лучшие авторы. Производятся элементы с использованием художественного литья. Эта техника и позволяет получать изысканные выпуклые узоры. Для устойчивости и удобства монтажа многие приборы получают резные ножки. Это функциональные элементы, способные выдерживать нагрузку самих радиаторов и залитой в них воды. Это еще и практично, поскольку покупателям не нужно будет устанавливать тяжелую конструкцию на стены, а потому и драгоценное тепло не будет уходить на обогрев поверхности.

Чтобы сделать каждый элемент максимально устойчивым и долговечным, его покрывают прочными красителями, которые имитируют черную краску, золото, бронзу, серебро. Покрытие может быть глянцевым и матовым, некоторым моделям придают эффект состаривания, который только изысканно подчеркнет рельеф.

Оцените преимущества

Особенность продукции – не только ее внешний вид и элегантность. Каждый элемент – это верх практичности, поскольку обладает рядом преимуществ:

Способностью долго удерживать тепло – даже после отключения отопления драгоценное тепло будет поступать от постепенно остывающих элементов (до 6 часов).

Стойкость и долговечность – продукция не боится гидравлических ударов, температурных колебаний, используется в сетях, где подается загрязненный теплоноситель именно это обуславливает и долгий срок эксплуатации – он может достигать 50 лет.

Устойчивость к механическому воздействию. Чугун достаточно крепкий, потому он выдерживает и агрессивное воздействие химических средств.

Установленные на ножки радиаторы в ретро-стиле станут красивым дополнением пространства. Особенность конструкции в том, что она выдерживает собственный вес и массу воды или теплоносителя, который заполняет батареи. Монтируются элементы просто – сделать это может даже домашний мастер.