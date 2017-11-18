Чоловіки, які страждають депресією мають значно більше шансів на те, що у їхніх дітей також виникнуть проблеми з психічним здоров’ям у підлітковому віці, повідомляють вчені з Університетського коледжу Лондона. Наголошується, що це відбувається незалежно від того, чи має мати дитина психічний розлад. Попередні дослідження показують, що певні психічні стани є генетичними, і це дає підстави припустити, що депресія може передаватися у спадок.

«Сьогодні дуже багато уваги приділяється матерям. Існує поширена помилка, згідно з яким матері несуть відповідальність за психічне здоров’я своїх дітей, у той час як батьки практично не роблять на нього ніякого впливу, але ми виявили, що зв’язок між депресією батьків і психічним здоров’ям підлітків не залежить від статі, – говорить доктор Джемма Льюїс. – Так, якщо батько страждає від депресії і не лікує її, цей розлад може вплинути і на дитину».

Щоб прийти до таких висновків, фахівці проаналізували 13838 людини. Підліткове психічне здоров’я оцінювалося у віці 13-14 років. Отримані результати показали, що у депресивних батьків значно частіше народжуються діти, у яких в подальшому житті розвиваються проблеми з психічним здоров’ям.