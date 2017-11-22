До Землі наближається гігантський астероїд Фаетон (відео)

Всього через місяць астероїд Фаетон, діаметр якого становить близько п’яти кілометрів, наблизиться на мінімальну відстань до нашої планеті. Фахівці, які представляють Астрономічне співтовариство Балтійського федерального університету імені В. Канта представили відеоролик, на якому змодельовано зближення космічного тіла з Землею.



В точці максимального зближення відстань між Землею і астероїдом складе близько десяти мільйонів кілометрів. В масштабах космосу цю відстань можна назвати зовсім невеликою, але все ж це досить далеко, щоб падіння великого небесного тіла на Землю можна було не побоюватися, вважають фахівці. Якби космічне тіло таких розмірів зіткнулося з Землею, наслідки для людства могли б бути катастрофічними.

Фаетон цікавий дуже витягнутою орбітою, завдяки якій в процесі свого руху навколо Сонця він перетинає орбіти всіх чотирьох планет земної групи: Меркурія, Венери, Землі, Марса. В ході руху він підходить дуже близько до Сонця, через що і отримав свою назву. Фаетон, в честь якого дано ім’я космічному тілу є персонажем міфів Давньої Греції, який випросив у свого батька Геліоса дозвіл правити сонячною колісницею.

Фахівці вважають, що в минулому астероїд був ще більшим, ніж зараз, проте регулярні зближення з Сонцем призвели до того, що від нього відкололися безліч невеликих фрагментів. Тепер невеликі астероїди, які в минулому були частиною Фаетона, супроводжують його, а деякі з них щорічно згорають в атмосфері Землі — мова йде про метеорний потік Гемініди, найближчий максимум якого припадає на 13-14 грудня.