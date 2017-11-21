Експерти: Збалансоване харчування підвищує ймовірність дожити до 100 років

Збалансоване харчування підвищує ймовірність того, що людина зможе дожити до 100 років. За словами західних фахівців, правильна їжа в раціоні і постійні фізичні навантаження суттєво уповільнюють процес старіння організму.

За словами експертів, раціон харчування є ключовим чинником, який відображається на роботі всього організму. У випадку, якщо людина постійно споживає в їжу шкідливі продукти, її шлунок поступово починає функціонувати не правильно, що призводить до розладів в усіх системах органів.

Дослідники зазначають, що кожен день необхідно починати з нескладних фізичних вправ. Для цього підійде проста зарядка, що включає в себе розтяжку, присідання і віджимання від підлоги. Після цього рекомендується приймати контрастний душ. Це дозволить не тільки зберегти бадьорість на весь день, але і поліпшити роботу організму.

Також дослідники рекомендують стежити за правильною роботою і станом суглобів. Існує стереотип, згідно з яким сполучна тканина починає руйнуватися тільки в зрілому віці. Насправді, контролювати роботу суглобів варто з молодості. При занятті фізичними вправами потрібно не перевантажувати кінцівки і постійно робити розминку.