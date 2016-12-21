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Аномальна спека в Європі і Азії, пожежі на Алясці, незвично сонячні зими у Великобританії та повені у Флориді в минулому році відбулися в результаті антропогенної діяльності і пов’язані з викидами парникових газів і глобальним потеплінням, вважають вчені.

Доповідь «Екстремальні природні явища та їх зв’язок із зміною клімату» заснована на результатах 25 наукових робіт, присвячених вивченню аномальних погодних умов в 2015 році на п’яти континентах і в двох океанах. Свій внесок у роботу внесли 116 вчених з 18 країн. Представлені в ній дані охоплюють не всі погодні зміни, а лише ряд випадків, що представляють інтерес.

«Найсерйозніше свідоцтво впливу діяльності людини на природу пов’язане з тепловими явищами, — йдеться в доповіді. — Сюди відносяться часті періоди аномальної спеки, зменшення сніжного покриву в горах, рекордно низька площа арктичного морського льоду в березні і незвичайно висока частота і тривалість лісових пожеж на Алясці».

Експериментальні дослідження показали, що головною причиною підвищення температури стала зміна клімату, викликана викидами парникових газів в атмосферу.

«Зміна клімату призводить до аномальної спеки у багатьох регіонах по всьому світу», — говорить Стефані Херрінг з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

На думку вчених, незвично сонячні зими в Британії в останні два роки, швидше за все, пов’язані з глобальним потеплінням. У прибережних районах Майамі рівень води під час припливів у сонячні дні збільшився більш ніж на 500% за останні два десятки років, що пов’язано з підвищенням рівня моря.

Глобальне потепління підвищує ризик виникнення лісових пожеж. На Алясці в 2015 році згоріло 5,1 млн акрів (20,700 кв км) лісів, це друга за величиною пожежа з 1940 року — часу, коли почався облік даних. У майбутньому ризик виникнення пожеж може збільшитися на 34% і досягти 60%, говориться в дослідженні.

Крім того, за прогнозами вчених, у всьому світі почастішають шторми та інші морські катаклізми, оскільки льодовики тануть, а рівень води піднімається.

Однак не всі екстремальні погодні явища — наслідок шкідливих викидів в атмосферу.

До них не відноситься екстремальний холод у східній частині США та Канади, пізніше настання сезону дощів в Нігерії і аномально велика кількість опадів, що випали в грудні в індійському місті Ченнаї, йдеться в доповіді.