Ford буде друкувати деталі на 3D-принтері (відео)

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За допомогою промислового принтера Infinite Build, розробленого компанією Stratasys спеціально для друку великогабаритних об’єктів, можна створювати тривимірні деталі практично будь-яких форм і розмірів. Так чому б не використовувати його для друку запасних частин? Ford стане першим автовиробником, який візьме високотехнологічний 3D-принтер на озброєння для серійного виробництва комплектуючих для легкових автомобілів.



3D-друк є значно більш економічним і ефективним методом виробництва деталей. До того ж, що важливо для конструкції автомобіля, принтер Stratasys Infinite Build дозволяє знизити масу готових запасних частин. Але найголовніша особливість — швидкість виробництва, адже мало хто з клієнтів хоче чекати тижнями, поки деталь, яка вийшла з ладу, виготовлять на заводі. Тривимірний друк прискорює цей процес на порядок.



Також 3D-принтер допоможе швидше запускати нові автомобілі у виробництво. Наприклад, для виготовлення нового впускного колектора конструкторам потрібно було розробити об’ємну модель деталі, після чого на підготовку її виробництва йде кілька місяців. За допомогою тривимірного друку новий колектор можна виготовити всього за декілька днів при значному зниженні грошових витрат.



Специфікації деталі переносяться з програми автоматизованого проектування на комп’ютер принтера, який аналізує її пристрій і переходить до роботи, друкуючи один шар матеріалу за іншим, складаючи їх в готовий тривимірний об’єкт. Infinite Build може працювати кілька днів без втручання людини. Технологія дозволить запропонувати клієнтам широкі можливості персоналізації.