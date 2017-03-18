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Гігантська корональна діра на Сонце повертається в бік Землі

в Всесвіт 18.03.2017 188 пер.

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Гігантська діра відкрилася в атмосфері Сонця і вона повертається до Землі. Обсерваторія сонячної динаміки НАСА відстежує структуру, яку дослідники називають «корональною дірою».


Корональні діри є місцями (великими місцями), де магнітне поле Сонця відкривається і дозволяє витікати сонячному вітру. Широкий потік сонячного вітру, що випливає з цієї корональної діри, як очікується, досягне нашої планети 23 березня. Вплив сонячного вітру викличе магнітну активність навколо полюсів Землі і може викликати перші сяйва північної весни.

 
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