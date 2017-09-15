Глава JPMorgan: «Використовуйте біткойни, якщо ви драгдилер або вбивця»

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що ринок криптовалют рано чи пізно здується. Також глава банку назвав трейдерів біткойнів тупими і пообіцяв звільнити будь-якого співробітника, втягнутого в цю діяльність. Після заяв біткойн негайно впав в ціні.

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон впевнений, що біткойн виявиться міхуром, а в його основі лежить шахрайство. «Нічим хорошим це не закінчиться», — заявив один з найвпливовіших лідерів з Уолл-Стріт на конференції Barclays Financial Services.

Даймон порівняв загальне захоплення біткойнами з тюльпаноманією. У XVII столітті в Нідерландах різко підскочив попит на цибулини тюльпанів, тренд підхопили спекулянти-любителі, а ціни на хвилі спекулятивних торгів виросли в кілька разів, після чого ринок обвалився. Тюльпаноманія вважається першим біржовим міхуром в історії Нового часу.

Даймон також заявив, що не дозволить трейдерам JPMorgan проводити операції з біткойнами. «Я звільнив би таких співробітників, не замислюючись, з двох причин. По-перше, це суперечить нашим правилам, а по-друге, вони просто тупі. І те, і інше небезпечно», — цитує главу банку Bloomberg.

Після заяви Даймона курс біткойна опустився на 2,7%. На даний момент курс тримається на позначці $3 948, що майже на $1000 менше, ніж на початку місяця. На це вплинула не тільки критика банкіра, але і дії китайських регуляторів, які заборонили ICO і вирішили заборонити криптовалютні біржі.

CoinDesk

На думку Даймона, жоден уряд не дозволить криптовалюті існувати без контролю з боку влади, особливо якщо станеться який-небудь інцидент. «Ви бачили, що сталося в Китаї — уряду подобається контролювати грошову масу».

Керівник банку все-таки не став заперечувати саму необхідність існування криптовалюти. Даймон впевнений, що ринок для неї існує, тільки він неабияк обмежений. «Якщо ви живете в Венесуелі, Еквадорі та Північної Кореї, якщо ви наркоторговець, вбивця чи тому подібне — краще користуйтеся біткойнами, а не американськими доларами». Втім, глава JPMorgan визнав, що його дочка теж придбала біткойни. Для яких цілей, Даймон не пояснив.

Останнім часом ринок криптовалют назвали міхуром десятки експертів і аналітиків. Однак деякі переглядають свої погляди. Так, засновник інвестиційної фірми Oaktree Capital Говард Маркс назвав біткойн одноденкою, визнав, що криптовалюта відповідає всім вимогам традиційних валют.