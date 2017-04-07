Hubble виявив чорну діру викинуту з центру галактики

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Космічний телескоп Hubble виявив надмасивну чорну діру, яка була викинута з центру галактики 3C186. Вчені припускають, що подія сталася в результаті впливу гравітаційних хвиль. Це перший випадок, коли астрономи знаходять надмасивну чорну діру на великому віддаленні від центру галактики.



Хоча раніше вчені припускали про існування «утікачок» чорних дір, які до цього моменту не вдавалося підтвердити.

Виявлена космічним телескопом Hubble чорна діра має масу в один мільярд сонячних мас. За оцінками вчених, для того, щоб «виштовхати» таку чорну діру необхідна енергія, еквівалентна одночасного вибуху 100 млн наднових.

Галактика 3C186 знаходиться на відстані 8 млрд світлових років від нас. Про існування в ній чорної діри можна судити по яскравому квазару, розташованому далеко від центру галактики.

Вчені підрахували, що чорна діра вже змістилася від центру галактики на 35 тис. світлових років, що перевищує відстань між Сонцем і центром Чумацького Шляху. Вона продовжує рухатися зі швидкістю 7,5 млн км на годину.



За словами вчених, подібна поведінка чорної діри можна пояснити гравітаційними хвилями, пов’язаними зі злиттям двох надмасивних чорних дір у результаті зіткнення 1 млрд – 2 млрд років тому двох галактик.