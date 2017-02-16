Які послання краще всього відправляти інопланетянам?

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Призначений керівником проекту Breakthrough Starshot колишній глава Дослідницького центру Еймса Піт Ворден (Pete Worden) розповів про те, що вчені знову приступили до розгляду питання про способи контакту з представниками інопланетних цивілізацій.



Учені багато років б’ються над питанням про те, що саме земляни скажуть прибульцям (за умови, звичайно, що ми взагалі коли-небудь зустрінемо останніх). Додатковим поштовхом до цього став проект Breakthrough Initiatives. Як заявив Ворден, спеціальна консультативна група Breakthrough прийшла до висновку, що краще всього «спілкуватися» за допомогою зображень. Однак даний висновок – лише вершина айсберга проблем, які належить вирішити. «Якщо посилати одне або декілька зображень, то яким чином його краще всього закодувати з тим, щоб воно піддавалося розшифровці?» – запитує Піт Ворден.



Фахівці також повинні будуть вирішити, який саме спосіб передачі інформації краще застосувати: радіо, приміром, або лазер. Крім того, обговорюються питання, пов’язані з підвищенням якості передачі інформації, частотою її повторення, і багато іншого. Сам Ворден назвав ці питання «проблемою для всього людства».



В рамках масштабного проекту Breakthrough Initiatives опрацьовується відразу кілька напрямків. В рамках Breakthrough Starshot планується побудувати флот космічних кораблів зі світловими вітрилами. Інша програма – Breakthrough Message – покликана формулювати цифрові повідомлення для позаземних цивілізацій, а завданням Breakthrough Listen є пошук сигналів інопланетян.



Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що надіслані в 70-ті роки XX століття послання інопланетян сучасні фахівці назвали «сексистськими» і «расистськими».