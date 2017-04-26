Які винаходи з’являться в майбутньому? (фото)

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«Все, що можна було винайти, вже винайдено», – сказав в 1899 році співробітник Патентного відомства США Чарльз Дуел, і помилився. Найвидатніші уми XIX століття і уявити собі не могли, наскільки сильно зміниться життя цивілізації в XX столітті. Але ми живемо в епоху інформатизації, і, користуючись наявними даними, можемо пофантазувати, які винаходу з’являться в майбутньому.

Ліки від раку та Сніду

У середні віки пандемія чуми згубила третину населення Європи. Тодішня медицина виявилася повністю безсилою проти жахливого захворювання, але в наші дні жителі цивілізованих країн світу найчастіше навіть не мають уявлення про цю хворобу. Можливо, в майбутньому такі захворювання, як СНІД або рак, теж назавжди зникнуть. Цікаво, що вчені з Єрусалимського університету Роні Новарскі і Моше Котлер запропонували лікувати рак за допомогою ВІЛ…. Справа в тому, що навіть після радіаційної терапії ракові клітини можуть відновлювати свою пошкоджену ДНК. А ось вірус імунодефіциту містить білок Vif, що не дозволяє їм виконати цей трюк.

Молекула ВІЛ 3D-модель / ©Depositphotos

Звичайно, ця технологія – лише одна з безлічі медичних розробок, представлених за останній час, і немає ніякої гарантії її успіху. Крім того, часто головною перешкодою для одужання є не відсутність ліків, а їх висока вартість. Тому в майбутньому препарати повинні стати не тільки більш ефективними, але і дешевими.

На пошук ліків від Сніду витрачаються мільярди доларів, але прогрес у боротьбі з цим захворюванням обмежується лише продовженням життя хворих: до теперішнього часу терапевтично позбавити від ВІЛ вдалося лише двох з мільйонів хворих. У 2008 році провідний американський вірусолог і лауреат Нобелівської премії Девід Балтімор взагалі поставив під сумнів можливу перемогу над «бичем XX століття». Одна з причин цього – високий рівень пристосовності вірусу до нових лікарських препаратів.

Ракова клітина / ©Depositphotos

Клонування людини

Незважаючи на овечку Доллі і ряд інших надихаючих прикладів, клонування людини досі залишається питанням майбутнього. Перешкод для проведення такого складного експерименту дуже багато – починаючи від технологічних і закінчуючи морально-етичними. Свою частку в це питання вносить релігія, яка виступає проти подібних дослідів. Тим не менш, у майбутньому у нас все-таки є шанси побачити справжніх клонів.

Але не вірте кіноштампам – в точності повторити зовнішність і структуру мислення конкретної людини не вдасться, адже кожен з нас отримує свій унікальний шлях становлення, розвитку і життєвого досвіду.

Російський медик Віктор Яровий в 2008 році описав психічний розлад, який нібито отримав поширення в сучасному суспільстві – «біонализм». На думку лікаря, воно полягає в страху перед клонованими людьми, які можуть виявитися досконаліші від простих смертних.

Зараз найбільш перспективним методом клонування великих ссавців вважається метод перенесення ядра соматичних клітин. Він полягає у видаленні з яйцеклітини ядерного генетичного матеріалу і заміну його іншою ДНК. У майбутньому можуть з’явитися й інші, більш досконалі методи клонування людини.

Імплантація пам’яті

На думку деяких вчених, у майбутньому з’являться імплантати, які дозволять людині відновити пошкоджену пам’ять. Вони виявляться незамінними при важких захворюваннях або травмах головного мозку. Один з можливих шляхів розширення можливостей пам’яті відкрив канадський дослідник Андреса Лозано: електрична стимуляція гіпоталамуса дозволила пацієнтові пригадати давно забуті події, що мали місце близько 30 років тому. Цікаво, що Андреса Лозано працював зовсім над іншим завданням: за рахунок стимуляції гіпоталамуса він хотів вплинути на пацієнта, що страждає ожирінням, придушивши його невгамовний апетит. А в підсумку натрапив на метод, який в майбутньому, можливо, надасть неоціненну допомогу при хворобі Альцгеймера.

Але такий підхід може стати лише першою ланкою довгого ланцюга наукових відкриттів. Вже зараз вчені з США працюють над створенням математичної моделі пам’яті, запрограмованої на мікрочіпі. Дослідники вважають, що в майбутньому такий чіп із заздалегідь записаними спогадами можна буде імплантувати в мозок людини, що страждає від розладів пам’яті. Ідея застосування імплантатів пам’яті обігрується у відомій мелодрамі «Вічне сяйво чистого розуму». Фільм розповідає про деяку компанію, яка може стерти з пам’яті людини небажані спогади про її минуле. Втім, на великому екрані такі ідеї з’являлися і раніше – досить згадати культову епопею з Арнольдом Шварценеггером «Згадати все», поставлену за романом Філіпа К. Діка.

Можливо, в далекому майбутньому з’являться технології, що дозволяють вживити взагалі будь-який «спогад» в мозок людини. Про це люблять писати фантасти, а вони, як відомо, часто виявляються праві. Впровадження чужих спогадів можна вважати однією з ключових технологій маніпулювання людьми. На щастя, у найближчому майбутньому нам це не загрожує.



Трикодери

Завжди мати під рукою пристрій, здатний за секунду проаналізувати будь-яку речовину, об’єкт або живий організм, – перспектива приваблива. Портативні трикодери стали невід’ємною частиною романів про майбутнє і фантастичних кінострічок. Такий пристрій глядачі могли бачити в найвідомішому науково-фантастичному серіалі «Зоряний шлях». У фільмі трикодер міг виявити структуру цієї чи іншої речовини, визначити ступінь фізичних ушкоджень або навіть розпізнати новий організм – для цього досить було піднести прилад до досліджуваного об’єкта.

Надихнувшись романтикою «Зоряного шляху», вчений Пітер Янсен у 2007 році взявся за створення першого трикодера. Розроблений ним прилад повинен визначати температуру навколишнього середовища, вологість, дальність, електромагнітний спектр і склад речовини. Трикодер має сенсорний дисплей і обмінюється даними з комп’ютером через Bluetooth.

Відомі й інші спроби створити щось подібне, один такий проект реалізується в NASA. Проте всі ці системи існують у вигляді концептів або прототипів, за своїми можливостями вони нескінченно далекі від пристроїв, знайомих нам по фантастичним фільмам і романам. Але ось в майбутньому трикодер може стати такою ж звичайною частиною нашого життя, як комп’ютер або мобільний телефон. Крім перерахованих моделей, існує, як мінімум, ще один прообраз фантастичного трикодера, і його навіть можна придбати. Медичний сканер Scout – новітня розробка компанії Scanadu. За допомогою цього невеликого пристрою можна виміряти пульс, активність серця, температуру і рівень кисню в крові. Достатньо лише піднести прилад до скроні.

Трікодер Пітера Янсена / ©Pieter Jansen

Рухомі голограми

Не так давно був представлений проект з нехитрою назвою Holho. Розрахований для смартфонів і планшетів, дисплей яких правильніше назвати псевдо-голографічним, оскільки об’ємне зображення створюється за рахунок оптичного обману. Сам пристрій являє собою невелику напівпрозору пірамідку.

А як щодо більш серйозних розробок в цій області? Дуже скоро світ може змінити проект компанії Provision 3D Media. Технологія HoloVision зможе відтворювати голограму розміром з людський зріст і буде ґрунтуватися на принципово нових технічних рішеннях. Що це за рішення – компанія поки не повідомляє. Зараз Provision 3D Media зайнята пошуком інвестицій для свого проекту.

Літаючі автомобілі

Допоки літаючі автомобілі розсікають по небесам лише вигаданих світів, але коли-небудь ми зможемо побачити таку розробку і в реальному житті. Як може виглядати подібна розробка? Головною відмінністю літаючого автомобіля від звичних вертольотів і літаків повинна стати його компактність і незалежність від складної інфраструктури. Саме цього намагаються домогтися розробники вже сьогодні.

Один з останніх таких проектів – аеромобіль, представлений словацьким дизайнером Штефаном Клейном. Він назвав його Aeromobil 2.5. Машина має крила і, перебуваючи в повітрі, рухається за рахунок штовхаючого гвинта. На землі апарат може розганятися до 160 км/год, у небі – до 200. Штефан Кляйн детально пропрацював дизайн свого винаходу, керуючись принципом: «добре літають тільки красиві апарати».

Проект Штефана Кляйна Aeromobil 2.5 / ©Aeromobil

Всього на сьогоднішній день створено близько двох десятків діючих моделей літаючих авто. Однією цікавою розробкою став автомобіль TF-X. Проект компанії Terrafugia – це літаючий автомобіль зі складними крилами. По своїй аеродинамічній схемі TF-X чимось нагадує конвертоплан і в польоті може розганятися до 160 км/год. Орієнтовна ціна машини – 280 тис. доларів.

Але такі машини як TF-X, ймовірно, не зроблять революції. Дуже велика ціна і безліч бюрократичних перешкод зводять нанівець масовість подібних новинок. Звичайно, прилаштувавши машині крила, можна повеселити публіку, але це не означає, що все тут же кинуться її купувати. Щоб змінити світ, розробникам доведеться здійснити справжній технологічний стрибок.

Літаючий автомобіль зі складними крилами TF-X / ©Terrafugia

Телепортація

Як і багато винаходів майбутнього, телепортація прийшла в наше життя зі сторінок науково-фантастичних романів. Мабуть, з усіх футуристичних ідей саме ця викликає найбільше захоплення. Можливість за частку секунди переміститися в будь-яку точку світу змушує відчувати благоговійний трепет. Але чи можливе щось подібне в реальному житті?

Слово «телепортація» використовується і в науці, хоча тут означає не зовсім «миттєве переміщення в просторі». Наприклад, квантова телепортація передбачає передачу квантового стану від однієї частинки до іншої, «зчепленої» з нею. Якщо ж говорити про телепортацію у звичному (науково-фантастичному) сенсі, ця ідея являє собою лише глибоку теорію. І хоча фантасти змалювали багато пов’язаних з телепортацією питань, переміщення в просторі залишається нескінченно далеким від реального життя.

Головна проблема полягає в тому, що для миттєвого перенесення об’єкта в просторі цей самий об’єкт потрібно спочатку… знищити, попередньо зберігши його початковий стан. У такому випадку після подорожі структуру об’єкта доведеться збирати воєдино. І навіть це всього-навсього смілива фантазія, далека від науки. Втім, хто знає, можливо, телепортація ще одержить путівку в життя. Історія знає чимало таємничих випадків, пов’язаних з телепортацією як у просторі, так і в часі. Нібито люди в лічені секунди переносилися на тисячі кілометрів, при цьому залишалися цілими і неушкодженими. Якщо вірити свідченням очевидців, вони навіть не розуміли, що з ними сталося. Втім, відомі закони фізики спростовують можливість таких подорожей.

«Силове поле»

Ще один гість з далекого майбутнього – «силовий щит». Згідно з художнім задумом, це невідоме поле зможе забезпечити повну безпеку для всіх, хто знаходиться всередині нього, захист від будь-якого зовнішнього впливу, включаючи ядерну зброю.

У реальному житті одна з головних проблем цієї ідеї – потреба в енергії. Складно навіть уявити, скільки потрібно, щоб живити подібний екран. Але навіть якщо відповідне джерело енергії буде знайдене, вченим не зрозумілий механізм роботи «силового щита». Пройдуть десятиліття (а, ймовірно, і сотні років), перш ніж можна буде уявити, яке явище або фізичний принцип можуть для цього використовуватися.