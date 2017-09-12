Індія почне будівництво Hyperloop в 2018 році

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Стартап Hyperloop Transportation Technologies (HTT) уклав угоду з владою індійського штату Андхра-Прадеш. Мережа вакуумних поїздів з’єднає Амараваті і Віджаявада — дістатися з одного міста в інший можна буде за шість хвилин. Будівництво системи може початися вже навесні наступного року.

Hyperloop Transportation Technologies уклала угоду з Радою економічного розвитку Андхра-Прадеш, за умовами якого компанія досліджує можливі варіанти будівництва треку для вакуумних поїздів Hyperloop на території штату.

HTT планує прокласти Hyperloop-лінію між Амараваті і Віджаявада. Міста відокремлює 43 км, а поїздка з одного в інший займає не менше години. На вакуумному поїзді пасажири зможуть дістатися за 6 хвилин.

На першому етапі, який стартує в жовтні, компанія вивчить доцільність створення транспортної мережі. Цей процес займе півроку. Будівельні роботи почнуться на другому етапі навесні 2018 року. Якщо все піде за планом, то Індія може стати першою країною з пасажирською мережею вакуумних поїздів.

Бюджет проекту поки не повідомляється, але, як пише Engadget, співпраця буде вестися у форматі державно-приватного партнерства. Основна частина грошей надійде від приватних інвесторів.

У червні HTT підписала угоду про співпрацю з Південною Кореєю. Компанія надасть азіатській країні свої науково-технічні розробки, в числі яких план створення інфраструктури і системи безпеки, повномасштабний тестовий трек, технології магнітної левітації, накопичення енергії та двигунобудування. Коли саме розпочнеться будівництво, невідомо, але глава стартапу Дірк Алборн сподівається, що будівельні роботи будуть проводити вже в 2018 році.

Не відстає і конкурент HTT компанія Hyperloop One. На початку вересня стартап уклав договір про наміри з Естонією. Також на початку 2020-х років Hyperloop One планує запустити систему вакуумної транспортування вантажів в Дубаї.

Конкуренцію американським компаніям готовий скласти і Китай. Нещодавно китайська аерокосмічна корпорація CASIC (Сhіnа Aerospace Science and Industry Corp) оголосила про початок розробки власного Hyperloop зі швидкістю 1000 км/год.