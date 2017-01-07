Життя поблизу автомагістралей загрожує деменцією

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Міжнародна група вчених підтвердила, що проживання поблизу автомагістралей пов’язано з підвищеним ризиком розвитку деменції.

Нейродегенеративні захворювання — група захворювань, які виражаються в прогресуючій загибелі нейронів. Незважаючи на поширеність, механізми розвитку таких аномалій вивчені недостатньо. Попередні роботи показали, що до факторів ризику відносяться шумове забруднення і забруднення повітря, характерне, наприклад, для доріг з інтенсивним рухом. Так, проживання поблизу автомагістралей скорочує обсяг білої речовини.

Однак досі вибірки в подібних дослідженнях були незначні, крім того, в них не розглядався зв’язок місця проживання з розсіяним склерозом (а тільки з хворобою Паркінсона або деменцією). Щоб заповнити прогалину, вчені з Лабораторії громадського здоров’я Онтаріо та інших установ вивчили дані про більш ніж 6,5 мільйона жителів Канади у віці 20-85 років. Дослідники використовували дані за період з 2001 по 2012 рік.

Потім автори виділили 243 611 випадків деменції, 31 577 випадків хвороби Паркінсона і 9 247 випадків випадків розсіяного склерозу, які відповідали місцем проживання пацієнтів. Результати показали, що у тих, хто жив у межах 50 метрів від дороги, ризик деменції був вищим на сім процентних пунктів порівняно з тими, хто жив на відстані не більше 300 метрів. Причому для розсіяного склерозу і хвороби Паркінсона кореляція не спостерігалася.

На думку вчених, отримані дані вказують на небезпеку проживання в безпосередній близькості від доріг з інтенсивним рухом. Особливо актуальним цей висновок є на тлі розвитку мережі автомагістралей у межах житлової зони, у тому числі в мегаполісах. Автори відзначають, що їхні робота доповнює підсумки попередніх досліджень, які пов’язали життя поблизу доріг з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету.