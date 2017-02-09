Как по симптомам правильно поставить диагноз

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Правильное определение причины, которая вызвала ухудшение самочувствия человека, создала угрозу для его жизнедеятельности или жизни, и ее своевременное устранение — главная цель врача. Опытный медик замечает мельчайшие изменения в состоянии больного и оценивая их, определяет болезнь.

Что такое диагностирование

Диагностирование — это определение причины заболевания с учетом признаков болезни, истории ее развития, заключений лабораторных исследований крови и прочих аналитических показателей. Что означает медицинский диагноз? Это письменно изложенное заключение врача, обозначающее болезнь и ее причины, выраженные в медицинских терминах.

Различают следующие виды диагнозов:

предварительный;

дифференцированный;

заключительный;

главный;

сопроводительный.

При первом обследовании пациента на основании опроса о жалобах, сбора сведений о его жизни и болезни, определяется предварительный диагноз. Он не учитывает все детали. После оценки возможных отклонений в состоянии здоровья пациента и сопоставления их с похожими симптомами других болезней определяется дифференцированный диагноз. Учитывая то, что показывает биохимия крови, получения прочих показателей лабораторных и физиологических исследований и сопоставления их с выявленными у пациента симптомами, устанавливается окончательный диагноз. Основная цель медицинского диагноза — назначение больному правильного лечения.

Если у пациента обнаружены симптомы нескольких болезней, то наиболее тяжелая патология будет формировать главный диагноз, а все остальные будут сопроводительными.

Как ставится диагноз

За столетия медицинской практики врачами наработана методика проведения осмотра больного и сбора информации о нем. Совокупность данных, получаемых при беседе врача и пациента — не просто список вопросов и ответов. Собирание анамнеза является способом установления контакта между врачом и пациентом, создание атмосферы доверия, без которой невозможно лечение. Различают анамнез болезни — сбор информации с момента начала заболевания, факторов, с которыми пациент связывает начало болезни, симптомов ее проявления, и анамнез жизни — данные о перенесенные ранее больным заболеваниях, наследственных болезнях, условиях жизни больного.

Как правильно поставить диагноз? Существуют множественные методы диагностирования болезней на первичной стадии осмотра. Оценивается внешний вид пациента, цвет и состояние кожных покровов, белков глаз, ногтей рук и ног, состояния волос и выделений организма.

Китайские врачи разработали методику диагностики болезней по пульсу, описали, как правильно поставить диагноз по симптомам его изменения.

Современная диагностика болезней неотделима от лабораторных методов исследований организма. При диагностировании используются:

анализы крови;

рентгеноскопия;

ультразвуковая диагностика;

компьютерная томография;

магниторезонансная томография.

Самый распространенный из них — анализ крови.

Анализ крови как средство для постановки диагноза

Кровь омывает все органы человеческого тела и является наиболее универсальной субстанцией. Ее состав лучше всего свидетельствует об изменениях в организме. Процесс забора крови для анализа проходит быстро. Анализируя состав крови врач сможет делает выводы об:

общем состоянии организма;

несоответствия и отклонения в работе его систем;

выявить текущие воспалительные процессы;

определить наличие раковых клеток в крови;

определить структуру элементов крови и их дисбаланс.

Возможно определение специфической реакции на аллергические вещества при проведении специального анализа крови.

Для проведения диагностирования назначают общий или биохимический анализ крови. Общий анализ крови входит в комплекс обязательных исследований при первичном обследовании. Его результаты позволяют:

определить наличие инфекций и воспалений в организме;

развитие анемий;

диагностировать заболевания крови.

Биохимический анализ крови дает возможность определить текущее состояние организма и отклонения в состоянии внутренних органов, выявить угрозу заболевания ревматическими заболеваниями и сахарным диабетом.

Для правильной постановки диагноза современный врач обязан применять не только традиционные методы сбора данных, но и новейшие методы современной диагностики.