Кім Чен Ин ліквідує США за допомогою водневої бомби

На думку уфолога Девіда Міда, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може ліквідувати США, використовуючи для цього новітню водневу бомбу. Вона нібито буде скинута на Йеллоустоун.

Як заявляє відомий фахівець-уфолог, північнокорейські вчені створюють найпотужнішу водневу бомбу. Заявлено про можливість розправитися з зовнішніми ворогами Пхеньяну. Мід повідомив, що бомба, імовірно, буде випробувана в глибині жерла вулкана Пектусан, розташованого на території Північної Кореї. Можливий крок КНДР, на думку фахівця, може стати кінцем світу незворотних наслідків.

Особливо відзначено, що воднева бомба відноситься до зброї термоядерного типу, так як її руйнівна сила заснована на використанні енергії реакції ядерного синтезу. Технічно відбувається тривале горіння водню у земній атмосфері, а потім утворюється плазма, яка знищує все живе. В СРСР водневу бомбу винайшов академік Андрій Сахаров.