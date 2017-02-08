Китай випробував нову систему зв’язку для одночасного спілкування 13,5 млрд людей

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Китай вперше випробував новітню систему волоконно-оптичного зв’язку, що дозволяє одночасно спілкуватися в режимі реального часу понад 13,5 млрд осіб.

«Це означає, що китайські технології оптичного зв’язку вступили в новий етап розвитку, коли при надзвичайно швидких швидкостях на великі відстані будуть передаватися надвеликі обсяги даних», — прокоментували учасники проекту результати експерименту, зазначивши, що швидкість передачі інформації склала 560 терабайт в секунду.

В якості засобу зв’язку був використаний одномодовий кабель з сімома центральними жилами оптволокна. За словами китайських вчених, якщо образно охарактеризувати потоки передачі даних, звичайні сучасні оптичні технології можна порівняти з одноколійною дорогою, в той час як тільки що випробуваний в КНР варіант — семирядова швидкісна магістраль. У підсумку, як пояснили фахівці, їм вдалося досягти найбільш передового рівня в цій області.

Останнім часом глобальні системи мережевих комунікацій відчувають велике навантаження у зв’язку з постійно зростаючими обсягами інформації, що передається. Тому в багатьох країнах світу, в тому числі в КНР, виникла необхідність створення удосконалених оптоволоконих технологій. У 2014 році Китай експериментально випробував систему оптичного зв’язку, швидкість передачі якої перевищила 100 терабайт в секунду, проте вже через рік місцеві фахівці подвоїли, а через деякий час потроїли цей показник.