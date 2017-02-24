Китайці створять першу у світі мережу доставки вантажів безпілотниками

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Китайський гігант електронної комерції JD.com готується створити першу в світі мережу доставок за допомогою безпілотних літальних апаратів. Відповідну угоду про стратегічне співробітництво компанія підписала з урядом північно-західної провінції Шеньсі.

Згідно з планом, в провінції побудують авіабазу для великих і середніх дронів, які будуть здатні доставляти тонни вантажів на відстань більше 300 кілометрів. Вантажі будуть доставлятися в межах провінції Шеньсі.

Як відзначає агентство, це буде перша в світі логістична мережа безпілотних літальних апаратів таких масштабів.

Очікується, що реалізація проекту допоможе створити понад 10 тисяч нових робочих місць, а товарообіг перевищить 100 мільярдів юней після завершення проекту до 2020 року.

Раніше газета «Женьмінь жібао» повідомляла, що JD.com планує почати тестові доставки посилок з допомогою спеціальних безпілотних транспортних засобів, які мають довжину в один метр, ширину — 80 сантиметрів, заввишки — 60 сантиметрів. Пересувається пристрій на шести колесах. Згідно із заявою компанії, безпілотний наземний транспортний засіб здатний самостійно розробляти маршрут доставки, уникаючи завантажених доріг, а також визначати кольори світлофорів.

Як заявив глава відділу дослідження логістики JD.com Сяо Цзюнь, система доставки в містах Китаю вимагає великої кількості кур’єрів, при цьому дистанція доставки незначна, що неефективно. При цьому, як зазначає «Женьмінь жібао», багато громадян вважають, що подібні безпілотні транспортні засоби для доставки можуть загрожувати робочим місцям кур’єрів.

JD.com була заснована в 1998 році. У 2004 році вона вийшла в онлайн-торгівлю. Компанія є однією з найбільших за обсягом онлайн-продажів в Китаї в секторі B2C — це сектор ринку, орієнтований на економічну взаємодію з кінцевим споживачем товарів або послуг, тобто з фізичною особою.