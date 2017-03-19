Кліматичні катастрофи минулого відкривають похмурі перспективи майбутнього

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Людська активність змінює клімат Землі. Більшість вчених згодні з цим. Але суперечки про швидкий вплив кліматичних змін і метаморфоз на людей не вщухають. Дивно, але відповіді на питання про те, як вплине зміна клімату на наше майбутнє, можуть лежати в минулому, особливо якщо мова йде про здоров’я жителів планети.



Всі ці моменти австралійський експерт по здоров’ю Ентоні Мак-Майкл збирався підняти в своїй книзі «Зміна клімату і здоров’я націй: голод, лихоманка і доля населення». Мак-Майкл несподівано помер у 2014 році, не завершивши свою працю. Його доповнив епідеміолог Алістер Вудуорд. Він пояснив, що рукотворне глобальне потепління відрізняється від зміни клімату, яке природним чином проходило в минулому; чому Моцарт став жертвою Ель-Ніньо; і як скоро настануть катастрофічний голод та заразні хвороби, якщо ми не будемо діяти.

Аргументи, які висувають люди, які не бажають приймати дій по боротьбі зі зміною клімату, діляться на три категорії. Перші говорять, що такого явища немає в принципі. Інші згодні, що світ теплішає, але стверджують, що люди в цьому не винні. А третій аргумент, який оскаржує книга Тоні Мак-Майкла, такий: зміна клімату відбувається, люди, ймовірно сприяють цьому, але ця проблема не першорядної важливості порівняно з іншими проблемами, з якими стикається людство.

У книзі Мак-Майкла повідомляється: те, що ми бачили в минулому, — бліда версія того, з чим ми можемо зіткнутися в наступні 100 років.

Відносно недавній приклад вплив зміни клімату на населення Землі стався на початку XIX століття. Вулкан Тамбора в Індонезії вибухнув в небачених масштабах. Виверження викинуло так багато попелу в повітря, що глобальна температура впала на 2-3 градуси. Це, в свою чергу, стала причиною десятиліття продовольчих криз. Урожай в Європі та інших частинах світу значно впав, що призвело до проблем з харчуванням, епідемічним та інфекційних захворювань.

Разом з громадськими заворушеннями через пересування людей з одного місця на інше в пошуку більш надійних джерел їжі, зміна клімату стала причиною зниження чисельності населення, репродуктивної здатності та темпи інфекційних захворювань.

Що відрізняє техногенну зміну клімату від природної зміни клімату в минулому? Вуглекислий газ — основний парниковий газ, який є причиною глобального потепління. На відміну від попелу в атмосфері після вибуху Тамбори, який осів за 2-3 роки, CO2 залишиться надовго. Є ще один фактор: швидкість кліматичних змін. Світ теплішав двічі на 4-6 градусів Цельсія за останні 60 млн років внаслідок природних циклів, але потепління відбувалися за тисячі років, а не за століття, як зараз.

Якщо подивитися на темпи смертності в Лондоні (Великобританія) або Окленді (Нова Зеландія) щодо денної температури, видна наступна закономірність. Коли стає дуже жарко або дуже холодно, рівень смертності зростає. Зараз Австралія зіткнулося з аномальним літом: за 90 днів оновилися 200 рекордів, повідомляє доповідь незалежної Кліматичної ради. І погода негативно впливає на здоров’я людей. Так, 30-річний пілот помер від теплового стресу під час поїздки на велосипеді поруч з Брісбеном.

Інший приклад того, як клімат впливає на здоров’я, активність переносників інфекцій. Комарі, наприклад, переносять віруси та інші патогени, які впливають на людей, які найбільш активні при певному температурному діапазоні і швидко реагують на потепління, стаючи у багато разів активнішими. Колист зміна клімату в Центральній Азії запустило поширення бубонної чуми в Європі. Спляча бактерія чуми в колоніях бабаків в Центральній Азії пробудилась через активність гризунів, які, в свою чергу, зреагували на підвищення температури. Бабаки стали більше пересуватися і частіше вступати в контакт з людьми. Від бабаків до людей бубонна чума переходила з допомогою переносників, наприклад, бліх.

Ще одна теорія пов’язує смерть Моцарта з феноменом Ель-Ніньо. В кінці XVIII століття, в 1791 році, у композитора розвинулася загадкова хвороба. Тіло почало роздуватися, його рвало і лихоманило. Помер Моцарт відносно швидко. Від чого — не зрозуміло досі. Вважається, що у композитора була гостра ревматична лихоманка, але це могла бути і інфекція. Хвороба співпала з дуже сильним Ель-Ніньо, який тривав 5 років. Феномен був найсильнішим в XVIII столітті і точно мав вплив на клімат в Європі. Денна температура в зимовий період, коли помер Моцарт, була набагато вище норми і була надзвичайно високою в місяць, коли помер композитор.

Дуже тяжким для Європи був XIV століття. Відбувалася одна катастрофа за іншою, але початок сумним подіям дав Великий голод з 1315 по 1322 роки. Подія спустошила Європу і Англію і явно було пов’язана з кліматом. Температура знизилася, дощові моделі стали непередбачуваними, урожай гнив в полях. Двадцять років потому почалася Чорна смерть. Люди погано харчувалися і були особливо схильні до інфекцій. В результаті чума сильно скоротила населення.

Озираючись назад на приклади голоду, спалахи бубонної чуми, хвиль тепла, які вбили десятки тисяч людей в Європі в середні століття, або на недавні подія, такі як ураган «Катріна» в Новому Орлеані, не можна заперечувати зв’язок клімату та благополуччя населення Землі.