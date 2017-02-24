Компания “АвтоЭнтерпрайз” начала продажу новых уникальных переносных зарядок для электромобилей Combo
в Авто
24.02.2017
18 пер.
2017-02-24
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- Компания “АвтоЭнтерпрайз” начала продажу новых уникальных переносных зарядок для электромобилей Combo .
- Если вам необходимо подзарядить электромобиль как можно быстрее, а мощность зарядной станции недостаточно высока, то можно воспользоваться новой скоростной зарядкой Combo Portable Charger.
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- Быстрые переносные зарядки 20KW CCS Combo Portable Charger просты в использовании, лёгкие и подключаются к любой 10 кВт зарядке. При помощи данной зарядки вы можете подзарядить свой автомобиль гораздо быстрее, т.к. она подаёт мощность в 20 кВт. Таким образом, подзарядить свой электрокар можно от 15 до 45 мин.
- Такая зарядка подходит весит 40 кг, имеет удобную конструкцию для перемещения, подходит для BMW i3, i8, VW e-Golf, Renault Zoe and other CCS EVs и других электромобилей, способна работать при широком температурном диапазоне (-25°C to +50°C).
- Успевайте везде с переносными зарядными устройствами Combo Portable Charger!