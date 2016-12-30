Лідерські якості дістаються від батьків

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Британські вчені під керівництвом Жана Еммануеля де Нева з Університетського коледжу прийшли до думки, що лідерські якості батьків можуть передаватися дитині.

У дослідженнях фахівців взяли участь чотири тисячі осіб, пишуть ЗМІ. У ході дослідження було вивчено ДНК добровольців і встановлено зв’язок між генетичним кодом та лідерськими якостями людини.

Вченим вдалося вивести той ген, який, на їхню думку, відповідає за лідерство. Ген має назву rs4950. Фахівці звернули увагу, що наявність гена далеко не завжди свідчить про справжній дух лідерства конкретної людини. Здатність стати лідером залежить і від інших факторів, також лідер не завжди може бути позитивною людиною, пояснили вчені.

Натхнення: medvesti.com