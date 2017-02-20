Льоди Антарктиди тануть рекордними темпами

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Згідно з інформацією Національного центру даних по снігу і льоду США, в минулий вівторок була зафіксована найнижча за весь час щодобових спостережень площа льоду в Антарктиці, яка склала 2,22 мільйона квадратних кілометрів.



У той час як арктичний морський лід показав відносно стійке скорочення протягом останніх трьох десятиліть по мірі зростання глобальної температури, його південний колега демонстрував більш хаотичну і суперечливу поведінка з початку моніторингу в кінці 1970-х років. 14 лютого рівень антарктичного морського льоду перевершив мінімуми, що панували в цей період у 1997 році.

У 2012 році площа морського льоду в Антарктиці фактично досягла рекордного місячного максимуму. Але з того часу накопичилося чимало свідчень танення льоду в Південній півкулі, включаючи недавні шокуючі супутникові знімки західної частини Антарктики, покритої тріщинами.

Танення криги на полюсах Землі є одним з головних показників глобального потепління і викликає занепокоєння у зв’язку з супутнім підвищенням рівня моря та іншими кліматичними впливами. Хоча терміни і масштаби цих впливів є предметом наукових дискусій, спостережувані тенденції вказують на необхідність термінових зусиль країн з обмеження викидів парникових газів від спалювання вугілля й інших корисних копалин видів палива.

Директор NSIDC Марк Серрез зазначив, що нові цифри є попередніми і потребують підтвердження, але «це не жарт, ми бачимо рекордний мінімум в Антарктиці».

NSIDC повідомив в кінці минулого року, що арктичний, так і антарктичний морський лід досягли рекордних місячних мінімумів в листопаді. «Для земної кулі в цілому морський крижаний покрив був виключно низьким», — сказали в Центрі.