Лід Гренландії стрімко тане (фото+відео)

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Два еколога, які пролетіли над Гренландією на вертольоті, зняли відеодокази того, як стрімко зникає льодовий покрив в цій частині планети.



Морський біолог, пілот і дослідник National Geographic Едді Кісфалуді моніторить екологічну ситуацію по всій планеті. У минулому році він разом зі своєю нареченою Амандою відправився в Лондон, щоб купити там новий вертоліт. Доставити його назад в Сан-Дієго можна було двома способами: зануривши в контейнер або ж самостійно зробивши на ньому трансатлантичний переліт.



















Едді і Аманда не могли втратити такої можливості відразу ж використовувати вертоліт за призначенням. Подорож довжиною близько 13 тис. кілометрів зайняло майже місяць, натомість екологи змогли зібрати багато даних, зробити барвисті фотографії і відеозаписи.

Найважчою частиною маршруту, за словами дослідників, могла стати Гренландія. На півдорозі між островом і континентом найчастіше утворюється зона низького тиску, і погодні умови для здійснення польоту стають екстремальними. Однак Едді і Аманді пощастило: вони подолали цю ділянку без особливих проблем. Масштаби танення льоду виявилися добре помітними з висоти: льодовики Гренландії поцятковані водоймами, повними талої води. Вони поглинають тепло, змінюючи клімат по всій

планеті.