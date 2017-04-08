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Лід Гренландії стрімко тане (фото+відео)

в Фото 08.04.2017 50 пер.

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Два еколога, які пролетіли над Гренландією на вертольоті, зняли відеодокази того, як стрімко зникає льодовий покрив в цій частині планети.


Морський біолог, пілот і дослідник National Geographic Едді Кісфалуді моніторить екологічну ситуацію по всій планеті. У минулому році він разом зі своєю нареченою Амандою відправився в Лондон, щоб купити там новий вертоліт. Доставити його назад в Сан-Дієго можна було двома способами: зануривши в контейнер або ж самостійно зробивши на ньому трансатлантичний переліт.

Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Льды Гренландии стремительно тают
Едді і Аманда не могли втратити такої можливості відразу ж використовувати вертоліт за призначенням. Подорож довжиною близько 13 тис. кілометрів зайняло майже місяць, натомість екологи змогли зібрати багато даних, зробити барвисті фотографії і відеозаписи.

Найважчою частиною маршруту, за словами дослідників, могла стати Гренландія. На півдорозі між островом і континентом найчастіше утворюється зона низького тиску, і погодні умови для здійснення польоту стають екстремальними. Однак Едді і Аманді пощастило: вони подолали цю ділянку без особливих проблем. Масштаби танення льоду виявилися добре помітними з висоти: льодовики Гренландії поцятковані водоймами, повними талої води. Вони поглинають тепло, змінюючи клімат по всій
планеті.

 
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