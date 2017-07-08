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Лондонські автобуси хочуть перевести на паливо з кави

в Авто 08.07.2017 8 пер.

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У Британії щорічно споживається 500 тисяч тонн кав.

Лондонские автобусы хотят перевести на топливо из кофе

Підприємець Артур Кей створив компанію, яка збирається випускати біопаливо для лондонських автобусів з переробленої кави.

Компанія Biobean займається збором кавових відходів (макухи) і переробкою їх в рідке паливо. Через декілька тижнів компанія розраховує продемонструвати прототип автобуса, який працюватиме виключно на такому паливі.

У Лондоні гостро стоїть питання чистоти повітря — у центрі міста через велику кількість транспорту і щільну забудову якість повітря гірша, ніж в середньому в Європі.

Біохімічний метод, за допомогою якого з кавової макухи витягується пальне, запатентований, але в ньому використовується процес екстрагування гексаном, в ході якого відходи піддаються випаровуванню. З допомогою цього методу витягується 15-20% масла, що міститься в масі відходів, а залишок перетворюється в грудочки, які можна спалювати в печах.

 

 
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