Людина здатна розпізнавати «мову» собаки

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Ми вже не раз писали про собак – їх відданості, вміння співпереживати, при розладах і стресі при розставанні з господарем. Нещодавно знайшлася ще одна дивовижна здатність. Собаки володіють вмінням змусити людей зрозуміти, що означає їх гавкіт або рик. Причому жінки розуміють домашніх вихованців набагато краще за чоловіків.



Дослідження проводилися в Будапештському університеті ім. Лоранда Етвеша (Угорщина). 40 добровольців вслухалися в голоси 18 тварин. Учасники прослухали записи звуків, які собаки видавали при певних умовах: вони охороняли свою їжу, брали участь в зіткненні з грізним незнайомцем, грали в перетягування каната.

Виявилося, що у 63% випадків власники безпомилково визначили наміри вихованців. Найкращий результат виявився у проханні на гру: 81% випробовуваних розпізнали інтонацію гавкоту собак, коли ті звали їх пограти. Учасники експерименту не завжди розпізнавали гарчання, що видаються тваринами при зустрічі з агресивним незнайомцем або при охороні їжі.

Крім «прикладних» звуків добровольцям довелося оцінити гарчання за емоційною шкалою, визначаючи рівень агресії, відчаю, страху, щастя або грайливості. Дослідників збентежив факт, що жінки краще за чоловіків розуміли настрій вихованця за його гавкоту. Імовірно, слабка стать більш чутлива до передачі емоцій, тому без намаги відрізнить грайливий гавкіт від жорсткого рику. Вчені з’ясували, що собаки намагаються чесно повідомити господарям про настрої і навіть про наміри. В той же час вони можуть маніпулювати деякими ключовими параметрами свого гарчання для перебільшено агресивного або грайливого вираження емоцій в залежності від контексту. І більшість людей, схоже, розуміють нюанси «собачої мови» і адекватно реагують на них.