Місяць і Юпітер на одному фото

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10 квітня повний Місяць і Юпітер опинилися разом в полі зору телеоб’єктиву. Вони знаходилися поблизу протистояння, тобто близько протилежної Сонцю точки на нічному небі планети Земля. Експозиція була зроблена, коли хмара, яка проходила, послабила яскраве світло Місяця.



На знімку зображені знайомий диск найбільшого природного супутника нашої планети та чотири галілеєвих супутника Юпітера, які вишикувалися в ряд. Маленькі світні точки вище яскравого Юпітера – це (зверху вниз): Каллісто, Європа, Ганімед і Іо. Наш природний супутник ближче і яскравіше, він виглядає набагато більшим. Однак насправді Каллісто, Ганімед і Іо більше нашого Місяця, а водний світ – Європа – лише трохи менший.

З шести найбільших супутників планет в нашій Сонячній системі на цьому знімку немає тільки супутника Сатурна Титану.