Плутону пропонують повернути статус планети

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Алан Стерн і інші учасники місії New Horizons направили в Міжнародний астрономічний союз вичерпні докази того, що Плутон варто повернути в перелік планет.



«Враховуючи розумні наукові міркування та інтуїцію простих людей, ми пропонуємо визначати, чи є той чи інший об’єкт планетою з геофізичної точки зору, що підкреслює його внутрішні фізичні властивості, і не використовувати для її визначення «зовнішні» орбітальні властивості», — пишуть Алан Стерн і його колеги в доповіді на сайті LPSC.

Ця доповідь, скорочена версія пропозицій на адресу Міжнародного астрономічного союзу, буде представлена вченими публіці на щорічній Конференції з вивчення місяця та планет (LPSC), яка відбудеться в кінці березня в техаському Ті-Вудлендс. З ним можна ознайомитися вже зараз на сайті Інституту вивчення місяця і планет в Х’юстоні, який проводить ці конференції.

До початку поточного століття астрономи вважали, що в Сонячній системі існує дев’ять планет, починаючи з Меркурія і закінчуючи Плутоном. В кінці 90 років і на початку 21 століття астрономи відкрили кілька десятків великих карликових планет за орбітою Плутона, які змусили їх сумніватися в тому, що Плутон дійсно є планетою, так як частина з них була порівнянна за розмірами з Плутоном або навіть більше за нього. Прикладом цього є Еріда – карликова планета, що обертається за орбітою Плутона і перевершує його по масі.

У зв’язку з цим розгорілися суперечки, які завершилися в серпні 2006 року перемогою «плутоноскептиків». З подачі Майкла Брауна, відомого астронома з Каліфорнійського технологічного інституту, який відкрив Еріду, Міжнародний астрономічний союз офіційно «розжалував» Плутон, перевівши його з категорії планет в число карликових планет.

Згідно з визначенням МАС, планетою має право називатися лише той об’єкт, який обертається навколо Сонця, володіє достатньою масою для придбання кулястої форми, і який очистив свої околиці від астероїдів та іншого «сміття». Для Плутона останній пункт не виконується, тому він втратив це звання.

Подібне рішення викликало різке несприйняття серед багатьох астрономів, у тому числі і Алана Стерна, чия команда тільки запустила зонд New Horizon до вже «не планети» Плутон. Він публічно назвав таке рішення МАС «повною нісенітницею» і пообіцяв надати докази своєї правоти.

Тепер такі докази, як пишуть Стерн і його колеги, у нас є – проліт New Horizons довів, що Плутон насправді більший, ніж Еріда, хоча і поступається їй в масі. До того ж, він набрав гігантську кількість інформації про те, що надра дев’ятої планети залишаються геологічно активними і що на його поверхні існують гори, рівнини, льодовикові річки і навіть кріовулкани.

Стерн вважає, що поточне визначення планети не є адекватним, оскільки під нього потрапляють багато супутників планет, але не Плутон. Тому він пропонує повністю переглянути визначення планети, розглядаючи її як геофізичний, а не орбітальний об’єкт.

За його словами, визначення того, що є і не є планетою, повинні давати планетологи і геологи, а не астрономи, які не мають поняття про те, як влаштовані планети і чим вони відрізняються від астероїдів і комет. Тому він пропонує називати планету наступним чином:

«Планета – об’єкт менше зірки, в надрах якого ніколи не відбувалися термоядерні реакції і який володіє достатньою масою для того, щоб придбати сферичну форму незалежно від характеристик його орбіти».

Відповідно, якщо це визначення буде прийнято, то планетами будуть вважатися не тільки Плутон, але і всі великі супутники «поточних» планет, а також екзопланети за межами Сонячної системи і планети-«втікачі», що втекли від своїх зірок.