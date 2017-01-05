На Гаваях лавова дельта вулкана обрушилася в океан (відео)

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Збираєтеся відвідати Гаваї і сподіваєтеся подивитися, як червона розпечена лава вливається в Тихий океан? Вибачте, але вашим планам завадила Мати-Природа!

Десять гектарів острова Гаваї — так звана лавовая дельта, сформована потоком лави з активного вулкана, — впало у океан в суботу, в результаті чого у повітря злетів струмінь гірської породи і пари.

Дельта, що впала, створила величезні хвилі, які частково розмили морський скеля, включаючи спеціальний оглядовий майданчик Гавайського національного вулканічного парку.

Ніхто не постраждав, повідомляє адміністрація парку. На шматку застиглої чорної лави не було туристів, і туристичні вертольоти не пролітали над ділянкою під час обвалення, яке сталося ближче до вечора.

Але 4 години на волосині від смерті виявилися п’ятеро туристів. Безтурботні любителі екстриму проігнорували мотузяне огорожу, побажавши помилуватися на лавовий потік. Доглядачі парку вигнали відвідувачів за 15 хвилин до того, як скеля, на якій вони стояли, впала в океан.

Територія все ще обгороджена мотузкою. Чергові доглядачі повідомляли, що чули гучний тріск під поверхнею, що вказує на те, що відбуваються геологічні зміни.

Введено обмеження на польоти повітряних суден на висоті нижче 300 метрів над небезпечним місцем.

Лава з вулкану Кілауеа досягла океану в кінці липня в перший раз за 3 роки.

Вчені з Гавайської вулканічної обсерваторії Геологічної служби США продовжують моніторити активність останнього лавового потоку Кілауеа, який носить назву 61g.