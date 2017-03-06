На ринок виходить новачок від бренду Xiaomi

Черговим оновленням сегмента мобільних пристроїв сьогодні порадувала відома китайська компанія Xiaomi». Вона представила на огляд публіки модель під назвою Redmi 4X, яка виглядає дуже мило і може похвалитися помірним цінником навіть на старті своїх продажів, які не за горами.
Варто відзначити, що новинку обладнали 8-ядерним чіпсетом типу Snapdragon435. При цьому користувачі отримають можливість купувати модифікацію з 2 Гб ОЗУ16 Гб ПЗП або 3 Гб ОЗУ/32 Гб ПЗУ. Загальним для обох версій буде той аспект, що внутрішнє сховище інформації можна буде збільшувати до 128 Гб шляхом використання MicroSD карт.
Діагональ екрану склала 5 дюймів. При цьому дисплей покритий додатковим захисним 2,5 D склом. Фотоможливості агрегату досить непогані. Виробником заявлено 13Мп основний фотомодуль з фазовим фокусуванням і 5 Мп селфі-камера. Акумуляторна батарея має ємність в 4100 мА/год. Корпус виконаний з металевого сплаву. Також в наявності сканер відбитків пальців для ідентифікації користувача і три можливих варіанти кольору – чорний, рожевий і золотистий.