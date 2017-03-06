На ринок виходить новачок від бренду Xiaomi

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Черговим оновленням сегмента мобільних пристроїв сьогодні порадувала відома китайська компанія Xiaomi». Вона представила на огляд публіки модель під назвою Redmi 4X, яка виглядає дуже мило і може похвалитися помірним цінником навіть на старті своїх продажів, які не за горами.

Варто відзначити, що новинку обладнали 8-ядерним чіпсетом типу Snapdragon435. При цьому користувачі отримають можливість купувати модифікацію з 2 Гб ОЗУ16 Гб ПЗП або 3 Гб ОЗУ/32 Гб ПЗУ. Загальним для обох версій буде той аспект, що внутрішнє сховище інформації можна буде збільшувати до 128 Гб шляхом використання MicroSD карт.

Діагональ екрану склала 5 дюймів. При цьому дисплей покритий додатковим захисним 2,5 D склом. Фотоможливості агрегату досить непогані. Виробником заявлено 13Мп основний фотомодуль з фазовим фокусуванням і 5 Мп селфі-камера. Акумуляторна батарея має ємність в 4100 мА/год. Корпус виконаний з металевого сплаву. Також в наявності сканер відбитків пальців для ідентифікації користувача і три можливих варіанти кольору – чорний, рожевий і золотистий.