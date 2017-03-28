Найдавніше в Європі поселення неандертальців розташовувалося на території Риму

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Два черепа були виявлені в 1930-ті роки на околиці італійської столиці в містечку Саккопасторе. Вчені довели, що їхній вік становить 250 тис. років найдревніше плем’я неандертальців, чиї сліди збереглися в Європі, жило в долині річки Ан’єне на території сучасного Риму.



Дослідники італійського Національного інституту геофізики і вулканології спільно з палеонтологами з римських університетів «Сап’єнца», «Тор Вергата» і «Рома Тре» документально підтвердили здогади щодо віку двох черепів ранніх неандертальців, знайдених в 1930-х роках на околиці Риму в містечку Саккопасторе. Спочатку вони датувалися 80-125 тис. років. Тепер, після проведення детального аналізу було доведено, що кісткам людей і тварин, знайдених в долині Ан’єне, 250 тис. років.

Результати останніх досліджень пропонують нові сценарії про міграції древніх племен зі Старого континенту. «Рештки з долини Ан’єне свідчать про те, що саме там мешкали найдревніші неандертальці Європи. 250 тис. років тому відбувалася так звана нова хвиля заселення Європи, і дуже ймовірно, що завдяки кліматичним умовам Апеннінський півострів міг опинитися в центрі цього процесу», — припускають дослідники.

Офіційна дата заснування Рима — з 21 квітня 753 року до н. е. Засновниками міста вважаються Ромул і Рем, які, в свою чергу, згідно з міфом, сходять до роду, який втік зі знищенної Трої Енея. Він сам або його нащадки побудували на берегах Тибру місто Альба-Лонга. Але все це не означає, що пагорби, на яких судилося вирости Риму, не були населені ще раніше. Археологи знайшли в районі Римського форуму поховання, яким 10 тис. років.