Найдавніший інтернет: як гриби передають інформацію

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Гриби старші від перших людей приблизно на мільярд років. Вони з’явилися на цій планеті ще до перших хребетних. Зараз вчені вважають, що гриби пішли від безбарвних примітивних одноклітинних джгутикових організмів, що мешкають у воді.



Важко зрозуміти: ким були ці предки грибів – рослинами або тваринами… Точно також і зараз важко віднести гриби до когось із цих біологічних царств. На початку ХХ століття гриби приписували до нижчих рослин, а зараз — вважають їх проміжною формою, яка все-таки ближче до тварин.

Що зближує гриби з тваринами? Зовні вони схожі на маленькі дерева, так як не рухаються, а ось внутрішньо, як виявилося, — ближче до нас. Це безліч ознак: біохімічні, філогенетичні, у грибів в клітинних стінках міститься хітин, як у комах, у них утворюється сечовина, що буває тільки у тварин. Крім того, для розмноження гриби мають один гладкий джгутик, схожий на людський сперматозоїд. Ну а тепер, коли стало можливим заглянути в геном, — вчені ще ближче змістили гриби у бік тварин.

Мільярд років тому, коли на поверхні Землі повзали тільки маленькі черв’ячки і бігали безкрилі комахи та багатоніжки, гриби вже створили свій інтернет — пристрій з передачі біологічної інформації. Для цього, вони розкинули по всій планеті мережа гіфів – це ниткоподібні вирости, які потрібні для поглинання води і поживних речовин. Природно, багато рослин «обурилися» — адже гриби відбирали у них місце під Сонцем! Але тоді гриби запропонували новий вид співпраці: симбіоз, а саме зручні «чохли для коренів» — мікоризу, за допомогою якої інші рослини отримували перевагу, — вони не тільки були захищені від пересихання, але й могли перекачувати через мережу гіфів потрібні поживні речовини.

Звичайно, ці міркування метафоричні — рослини, як і гриби не вміють міркувати і робити висновки про свої вигоди. Але еволюція обкатала варіант, який влаштовував всі співіснуючі види.

Були в стародавній історії грибів і свої досягнення: наприклад, гриби-гіганти, які досягли висоти в 8 з половиною метрів! Вчені назвали їх прототаксити (лат.Prototaxites). Дійсно, якщо уявити собі девонський світ (мається на увазі Девонський період – 419-358 мільйонів років тому), і величезні восьмиметрові гриби, які підносяться над буйними зеленими лісами (заввишки, до речі, не більше метра), а під ними – розвинену систему «грибного інтернету», то вони найбільше нагадують вишки для зв’язку?! Знайдені скам’янілості прототакситів не давали спокою палеонтологам.

Першим гігантські утворення знайшов і описав канадський геолог американський вчений Джон Вільям Доусон (J. W. Dawson), і було це в 1857-му році. Він думав, що це зразок скам’янілого гнилого тиса (Taxus), тому і дав їм назву Prototaxites. Потім вчені вирішили, що це величезна морська водорість, але не давали спокою кільця, знайдені на зрізі стовбура. Що це за річні кільця? І знову сумніви, — ніяк не нагадують вони зрізи дерев, скоріше це трубки, які йдуть всередину…

І ось тільки нещодавно, Франціс Хюбер (Francis Hueber) з американського національного музею природознавства (Smithsonian Institution, National Museum of Natural History), проаналізувавши зрізи безлічі екземплярів прототакситів з різних країн, довів, що це гриб. Втім, він ще може виявитися лишайником (суміш гриба і водорості).

Можна собі уявити, як давно гриби «турбувалися» про формування власної системи зв’язку. Недавні досліди з томатами показали, що гриби передають «інформацію» досить швидко.

Китайські вчені провели експеримент на томатах, з’єднаних «грибною мережею» та контрольною групою рослин, де мікорізу вирости не дали. Дослідники заражали грибком одну з рослин, потім, через 65 годин, заражали іншу і дивилися на її стійкість до захворювання. Виявилося, що при наявності грибного зв’язку, друга рослина була менш схильна до хвороби і якщо все-таки захворіла, переносило це легше, ніж томати-одинаки.

Виходить інформація дійсно передається? Дивлячись що вважати інформацією.