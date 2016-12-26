Навіщо вчити іноземні мови

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Гарні оцінки і можливість читати улюблені книги в оригіналі недостатньо мотивують вивчати іноземну мову.

Люди спілкуються один з одним і передають свої думки, емоції, настрій, і все це роблять з допомогою слів. Кожен хоче, щоб його розуміли. Коли ти знаєш іноземну мову, відкривається багато можливостей у спілкуванні. Можна багато чого дізнатися про різні традиції і культуру, можна знайомитися з різними людьми — зараз це дуже легко, інтернет дає необмежені можливості для спілкування. Особливо це цікаво молодим людям: хлопці та дівчата з різних країн хочуть спілкуватися, розповідати один одному про своє життя.

У наш час глобалізації знати іноземну мову життєво необхідно. А найкраще її можна вивчити з допомогою репетитора, якого варто обирати на https://buki.com.ua/ru/tutors/polska-mova/Kiev/. Давайте розглянемо приклади, де ще потрібно знати іноземну мову.

Подорожувати люблять всі! Зараз з’явилися можливості відвідати будь-яку країну, і, виїжджаючи за кордон, стикаєшся з необхідністю пояснити людині, що тобі щось необхідно. Гіди — це добре, але вони не завжди з тобою поруч. Доводиться розмовляти і в готелі, і на екскурсіях по місту, і в магазинах… Якщо ти знаєш хоча б англійську мову, то тебе зрозуміють майже скрізь! Трохи цю мову знають навіть у віддалених від Англії і Америки країнах. В Європі всі говорять, як правило, на кількох мовах: своїй рідний і англійська обов’язково.

Ще один приємний момент — дивитися фільми в оригіналі. Дуже багато сенсу втрачається при перекладі, особливо гумор страждає. Набагато приємніше слухати Роберта Паттінсона, коли він сам говорить, а не в перекладі. Є навіть така система навчання мови. Дивишся свої улюблені фільми (які вже кілька разів переглядала) мовою оригіналу, розумієш сенс, і запам’ятовуєш, як звучать ті або інші фрази. А ще таким способом добре розуміти і виробляти вимову. Читати і запам’ятовувати — це одне, а спілкуватися з носіями мови — це зовсім інше.

Тепер про необхідне. Якщо тебе цікавить кар’єра, хороший заробіток, гідний рівень життя, то знання мов дуже стане в нагоді в реалізації цих цілей. Зараз роботодавці вимагають знання англійської або іншої іноземної мови, в залежності від тієї країни, з якою працює їх підприємство. Наприклад, з’являється потреба у працівниках зі знанням китайської мови. У всіх великих містах багато міжнародних підприємств, і працювати в такій компанії без знання іноземної мови неможливо. Заробітна плата залежить від тих знань і вмінь, які ти пропонуєш роботодавцю. Навіть якщо твоя робота буде безпосередньо пов’язана зі спілкуванням з іноземними замовниками, то, вказуючи в резюме знання англійської, ти додаєш собі шансів у прийнятті на роботу. Знання мови також означає, що ти стараєшся і любиш навчатися, можеш розвивати свої здібності — це хороший плюс в очах майбутнього начальника.

Вчити щось нове завжди непросто. Запам’ятовувати слова, фрази, постійно зубрити і перекладати тексти, вчитися читати і писати іноземною мовою здається непосильним завданням. Але зараз дуже багато можливостей полегшити цей процес! Спілкуйся в інтернеті – будь-який іноземець буде радий тобі щось пояснити або розповісти, як правильно звучить якась фраза. Живе спілкування дуже добре сприяє вивченню мови!

Разом зі знанням іноземної мови ти придбаєш впевненість в собі і отримаєш необмежені можливості спілкування – в подорожах, в роботі, в міжнародних компаніях. Ти маєш багато цікавих друзів з різних країн, і ви будете розуміти один одного. Ті зусилля, які ти витратиш на вивчення іноземної мови, окупляться багатьма перевагами.