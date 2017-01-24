Новий седан Lucid Air буде обладананий системою повного автопілота

В американській компанії Lucid Motors повідомили про те, що її перший електрокар Lucid Air буде обладнаний технологією повного автопілота, яку створила голландсько-ізраїльська фірма Mobileye. Для того щоб заснувати віртуальну карту світу новий електрокар обладнають камерами, з камерами і сенсорами.

За словами представників фірми Mobileye, їх технології одна за одною створюють сучасну систему автопілота. Після того як електрокар з’явиться на ринку, виробники регулярно будуть пропонувати оновлення, в результаті чого електричний седан поступово перейде до повнофункціональному автономного водіння.

Концепт седана Lucid Air користується великою увагою з боку автолюбителів, проте до 2018 року серійний випуск електромобіля не планують. В електрокарі поєднується вражаючий дизайн екстер’єру та інтер’єру. В якості силової установки седана виступають два електромотора загальною потужністю 1 тисяча кінських сил.