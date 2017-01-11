Обама: Росія і Китай не зрівняються з Америкою за впливом у світі (тези)

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БАРАК ОБАМА, президент США: Проте захист нашого способу життя — це завдання не тільки нашої армії. Демократія може похитнутися, якщо вона піддасться страху.

Тому ми як громадяни не тільки маємо залишатися насторожі проти зовнішньої агресії, але також повинні остерігатися ослаблення тих цінностей, які роблять нас тими, ким ми є. Ось чому останні вісім років я працював над тим, щоб поставити війну з тероризмом на міцну правову основу. Ось чому ми покінчили з тортурами, працювали над закриттям Гуантанамо і реформували наші закони, регулюючі стеження, щоб захистити право на особисте життя та громадянські свободи. Ось чому я відкидаю дискримінацію по відношенню до американців-мусульман, які також патріотично налаштовані, як і ми. Ось чому ми не можемо відмовитися від великих глобальних битв за розширення демократії і прав людини, прав жінок та прав ЛГБТ. І неважливо, наскільки неідеальні наші зусилля, неважливо, наскільки доцільним може здаватися ігнорування подібних цінностей, це частина захисту Америки, оскільки боротьба з екстремізмом, нетолерантністю, міжконфесійною ворожнечею і шовінізм — це частина боротьби з авторитаризмом та націоналістичною агресією. Якщо межі свободи і верховенства права по всьому світу скоротяться, то зросте ймовірність війни всередині і між країнами, і наші власні свободи згодом опиняться під загрозою.

Так що давайте будемо пильні, але не будемо боятися. ІДІЛ буде робити спроби вбивати невинних людей. Але вони не можуть перемогти Америку, якщо ми в запалі цієї боротьби не зрадимо нашу конституцію і наші принципи. Суперники, такі як Росія і Китай, не зможуть зрівнятися з нашим впливом у світі, якщо ми не відмовимося від того, що ми відстоюємо, і не перетворимося на чергову велику країну, яка задирає своїх маленьких сусідів.»

Матеріал надано CNN International. Дата виходу в ефір 11 січня 2017 року

Натхнення: inosmi.infо