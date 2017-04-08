Океанологи відкрили химерного равлика

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Океанологи знайшли біля берегів Флориди вкрай незвичайного равлика, яка веде сидячий спосіб життя і полює на мікробів, стріляючи особливими ловчими сітками, подібно людині-павуку з коміксів, йдеться в статті, опублікованій в журналі PeerJ.



«Ці равлики, хробаки є особливо дивними живими створіннями. У них є додаткова пара щупалець у основи їх тіла, які схожі на своєрідні руки. Вони використовують ці щупальця для того, щоб стріляти своїм слизом. При попаданні у воду цей слиз перетворюється в павутину, зовсім як у людини-павука. Коли в ньому застряє планктон і мікроби, равлик втягує в себе цю павутину, з’їдаючи здобич «, — заявив Рюдігер Білера (Ruediger Bieler) з Польового музею Чикаго (США).

Як розповідає Білера, він і його колеги абсолютно випадково відкрили цього равлика, вивчаючи флору і фауну, що росте на поверхні корабля стеження «Генерал Ванденберг», затопленого біля берегів Флориди після його виведення зі складу ВМФ США. Цей корабель, який брав участь у знімках відомого в Росії фільму «Вірус» в ролі судна «Академік Волков», був спеціально затоплений у 2008 році для спостережень за тим, як природа підкорює остови кораблів і інші сліди людини на дні океану.

Вивчаючи місцеву флору і фауну, Білера натрапив на незвичайного равлика-хробака, представника особливого сімейства молюсків, які живуть в мушлі неправильної форми, прикріпленої до дна моря або, в даному випадку, до остова затопленого корабля. Вченого привернули великі слизові залози цих равликів, які, враховуючи її «сидячий» спосіб життя, здалися йому вкрай дивними.



Панцир равлика-«людини-павука» в музеї

Спостерігаючи за життям цієї істоти, Білера з подивом виявив, що цього равлика, який отримав ім’я Thylacodes vandyensis на честь судна, можна назвати першим морським аналогом «людини-павука».

Він, як виявилося, використовує свій слиз для того, щоб «плюватися» в навколишнє середовище своєрідними ловчими сітками, за допомогою яких він захоплює планктон і мікробів. У цьому, за словами Білера, він більше нагадує не равликів, а китів, які фільтрують воду за допомогою своїх вусів для вилучення з неї рачків і планктону.

Що цікаво, цей равлик, як і справжня людина-павук в коміксах, є не «природним» мешканцем морів біля берегів Флориди, а інвазивним видом, який проник в Атлантику з Індійського океану, де живе кілька видів равликів-хробаків, схожих зовні на нього.

Поки не зрозуміло, чи шкодять ці равлики місцевим видам коралів і інших живих істот, чи ні, проте учені припускають, що відкриття батьківщини «равликів-людинопавуків» допоможе нам зрозуміти, яку саме роль у житті екосистем вони грають, і треба з ними боротися для захисту інших тварин від вимирання. Зокрема, Білера і його колеги підозрюють, що ці равлики можуть виступати носіями паразитів, які знищують морських черепах в останні роки.