Піраміди будувалися як притулки від метеоритів

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Професор математики і астрономії Кардіффського університету Чандра Вікрамасінгх вважає, що гігантські єгипетські піраміди були споруджені ціною титанічних зусиль зовсім не для того, щоб ними милуватися і ховати в їх глибинах мумії фараонів. Піраміди повинні були протистояти астероїдній атаці з космосу і врятувати людей.

Дослідники вже давно звернули увагу на розкидані по пустелях Північної Африки сотні красивих зелених «діамантів» (так зване «Лівійське скло»). Вони випускають загадкове сяйво, мають округлу форму, схожі на скло і відбивають світло.

Нічого подібного більше на Землі не зустрічаються. На камені звернули увагу лише в 1972 році, коли експедиція привезла 24 зразка з Лівійської пустелі.

Щось на зразок таких каменів може утворюватися, якщо розпікати пісок до надзвичайно високих температур. І тоді у вчених виникло питання, звідки могла взятися пекельна температура, яка плавила африканську пустелю.

Чандра Вікрамасінгх зробив висновок, що жар прийшов з космосу, а дорогоцінні камені виникли в ту мить, коли астероїд, метеорит або уламок комети врізався в землю.

Саме для захисту від ударів з космосу фараони і стали будувати для себе та своїх наближених суперсховища у вигляді пірамід. Саме теорія оборони від астероїдів дозволяє пояснити, чому піраміди мали такі циклопічні розміри, своєрідне розташування і форму, а також порожні внутрішні простори.

Згідно з гіпотезою професора Вікрамасінгха, Землю регулярно раз в 1500 років наздоганяє бомбардування з космосу малими метеоритами, які хоча і не здатні викликати вселенської катастрофи, проте в змозі змінити кліматичні умови на великій території. І як раз Північна Африка разом з прилеглими до неї районами і опинялася під ударом.

Древнім єгиптянам не пощастило, і вони в період розквіту своєї загадкової цивілізації накликали на себе «гнів зірок». Зелені камені, швидше за все, утворилися в результаті «жорсткої посадки» на Землю астероїда вагою в мільйон тонн; від його вибуху розплавився пісок, і діамантові бризки розлетілися на сотні кілометрів в окрузі.

Єгиптяни знаходили камені і, судячи з усього, знали про їх походження в результаті чогось жахливого, що прилетіло з Космосу. Вони використовували зелені діаманти в ритуальних коштовностях, щоб ті охороняли від майбутніх катастроф.

Піраміди-притулки стали зводитися за фараона Снофру — засновника IV династії. Вони мали досконалу структуру для відбиття ударних хвиль при вибуху в атмосфері астероїдів і комет. Розміщувалися піраміди на достатній відстані одна від одної — так, щоб одним прямим попаданням не знищило їх всі.

Син Снофру Хуфу поставив знамениту Велику піраміду в пустелі Гіза. В наступні 200 років у пустелі виникли ще дві великі піраміди. Всі вони мають досконалу геометрію, а площини точно зорієнтовані по сторонах світу. І вони розміщуються на землі відносно одна одної так само, як три найяскравіші зірки Поясу Оріона.

Виявлений ще один зв’язок з Оріоном. Тунель з центральної камери Великої піраміди вказує точно на яскраву зірку в Поясі Оріона, коли вона найпомітніша на нічному небі.

Вікрамасінгх вважає, що Оріон і був місцем, звідки, за спостереженнями із Землі, виникали і спрямовувалися до нас астероїди. І зараз потоки метеорів мчать на нас з Оріона.

Не так давно американські вчені знайшли в єгипетській пустелі «бомбосховище», збудоване для простих людей. Воно було пробито точним влученням, і на підлозі лежали рештки людей, які в останню мить намагалися захиститися і прикрили руками голови.

Вивчення кілець на зрізі дерев також вказує на катаклізми, що відбувалися в той час. Вони були викликані хмарами пилу, які застеляли небо. Сліди знайдені на зрізі древнього дуба і датуються 2354-2345 роками до нашої ери, коли астероїди призвели до занепаду Давньоєгипетського царства.

Наступна хвиля метеоритів, за даними деревних кілець, орієнтовно датується 600 століттям нашої ери. «У році 599 зірки вистрілювали тут і там і носилися подібно зграї сарани», — йдеться в ісламських текстах. Інші джерела свідчать: «Сонце потемніло, і темінь тривала 18 місяців. А коли сонце з’явилося, втратило свою яскравість. Фрукти не визрівали, був жахливий голод».

Вікрамасінгх передрікає, що людство наближається до періоду чергового космічного бомбардування, яке може початися в XXI столітті. Проте залишається загадкою, звідкіля древні єгиптяни могли одержувати відомості щодо будівництва захисних пірамід і хто їм допоміг їх звести. Невже все знову доведеться списувати на інопланетян?

Це питання вимагає настійної відповіді хоча б вже тому, що в кінці 2012 року світову громадськість розбурхали чутки, ніби в Гізі, під пірамідами, виявлений гігантський підземний комплекс, що йде вглиб на три яруси. Чим вам не бомбосховище?

Нині дослідники атакують адміністрацію Єгипту, щоб домогтися дозволу на розкопки загадкового комплексу.