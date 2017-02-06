Чому глобальне потепління викликає катастрофи

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Причиною підвищення кількості ураганів в Атлантиці і проливних дощів в Євразії та Америці в останні роки є те, що глобальне потепління підвищує ефективність «перекачування» тепла в атмосфері Землі і його перетворення в кінетичну енергію.

«Наша робота – нова спроба пояснити те, що ми сьогодні бачимо в природі. Ми виявили, що ефективність перекачування енергії в атмосфері Землі в глобальному сенсі цього слова помітно підвищилася в останні чотири десятиліття, реагуючи таким чином на зміну клімату», — заявив Лімінг Лі (Liming Li) з університету Х’юстона (США).

В останні роки, як зазначають вчені, помітно підвищилася частота появи так званих екстремальних погодних явищ – великих ураганів біля берегів США та ряду країн Східної Азії, повені в континентальних районах Америки і Європи, тривалі періоди посухи і аномальної спеки в Росії і Середній Азії. Все це, як стверджують вчені, пов’язане з глобальним потеплінням, проте сам механізм його дії на погоду залишався невідомим.

Лі і його колеги розкрили можливу причину почастішання всіх цих катастроф, вивчаючи те, як підвищення температури впливає на так званий цикл Лоренца – кругообіг енергії в атмосфері і пов’язаний з ним процес перетворення потенційної енергії тепла в кінетичну енергію повітряних мас. Вперше цей зв’язок відкрив і описав математично відомий американський метеоролог Едвард Лоренц, автор «теорії хаосу» і винахідник терміна «ефект метелика».

В тому, що даний цикл існує, вчені не сумніваються, але, за словами авторів статті, ніхто ніколи не вивчав того, як він може змінитися при підвищенні температури повітря на кілька градусів. Керуючись цією ідеєю, вчені проаналізували дані, які кліматичні супутники НАСА і Міноборони США збирали з 1979 року по 2013 рік.

Вчених цікавило те, як різні ключові змінні, що керують роботою цього циклу, впливають на його поведінку. Іншими словами, вони намагалися визначити, як зрушення температури вгору або вниз, сила опромінення Сонцем Землі, флуктуації тиску атмосфери підвищують або знижують швидкість перетворення тепла повітря в рух повітряних мас і навпаки.

Як показав аналіз цих наборів даних, підвищення температури повітря і пов’язаних з ним величин у всіх випадках вело до одного і того ж результату – підвищення ефективності теплообміну і прискорення перетворення одного виду енергії в інший. В даному випадку, подібне «підвищення ККД», за словами Лі, є негативною річчю.

Завдяки цьому сукупна кількість механічної енергії, укладеної в атмосфері Землі, залишалася завжди однаковою, але її надлишки все швидше виводилися з неї у вигляді штормів, циклонів, антициклонів та інших нешкідливих або неприємних явищ, пов’язаних з рухом повітряних мас. Все це пояснює те, чому кількість природних катастроф і екстремальних погодних феноменів різко зросла в останні роки, і говорить про те, що в майбутньому, якщо глобальне потепління прискориться, все стане ще гірше.