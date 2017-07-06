Пішохідна вулиця в Лондоні почала виробляти електрику (відео)

Панелі, встановлені на вулиці, трансформують тиск, який пішоходи роблять при ходьбі в електричну енергію. Ця енергія буде витрачатися на підживлення навколишнього декоративного освітлення. Так що більшою мірою це демонстраційний проект, ніж реальне енергетичне рішення.

Pavegen також обладнала вулицю лавками з можливістю підзарядки телефонів. Ці лавки будуть очищати повітря від CO2. Поверхні на вулиці покриті фарбою Airlite, яка вбиває бактерії і також очищає повітря від CO2. Така вулиця може покласти старт подібним проектам по всьому світу.

Розумні тротуари стають однією зі складових альтернативних систем генерації енергії. До сонячних панелей вже всі звикли і розробники прагнуть отримувати енергію з все більш незвичайних джерел. За схожим принципом працює дорожнє покриття, яке виробляє енергію від проїжджаючих по ньому автомобілів. Раніше кілометровий відрізок такої дороги з’явився у Франції. У Канаді встановлюють сонячний тротуар, чиє покриття буде виробляти 15 000 кВт*год на рік.