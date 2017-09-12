Південна Азія до і після сезону мусонів 2017 року (фото)

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Під час сезону мусонів сильні дощі, у Південній Азії — не рідкість. Але літній мусон 2017 року став унікальною подією. У серпні виснажливий дощ йшов кожен день і став причиною катастрофічної повені на півночі Індії, Непалі і Бангладеш.

Постраждали більше 40 мільйонів чоловік у трьох країнах. Сотні сіл були затоплені, десятки тисяч будинків зруйновано. Мільйони людей живуть в таборах для біженців, а великі ділянки сільськогосподарських полів і земель для випасу худоби приховані під водою.



Одна з найбільш постраждалих областей — Біхар, штат у Східній Індії з величезною площею рівнинних родючих земель. Ситуація з повінню тут погіршилася після сильних дощів 10 серпня 2017 року. До вересня майже 17 мільйонів осіб тільки в цьому штаті постраждали від повеней. Приблизно 7 тисяч сіл в Біхарі затоплені і понад 700 тисяч людей евакуйовані.

Дві фотографії, зроблені спектрорадіометром MODIS на супутнику «Терра», показують як водні шляхи Бізара змінилися за сезон мусонів. На першій фотографії — Ганг, Коші і кілька інших річок 6 вересня 2017 року, коли паводкові води покрили величезні смуги землі. Друге зображення демонструє той самий регіон 24 травня 2017 року, до того як почалися мусонні дощі.