Планета Х знищить Сонячну систему

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Вчені провели масштабне дослідження і прийшли до висновку, що загадкова планета X народилася в іншій системі, а потім «мігрувала» в Сонячну систему, яка є нашим домом.

Астрономи Костянтин Батигін і Майк Браун у січні 2016 року вразили науковий світ, наводячи докази існування дев’ятої планети Сонячної системи, також відомої як планета X. Вона і була 10-й планетою Сонячної системи, але ще до офіційного оголошення про її існування, вчені позбавили звання планети Плутон і нова планета автоматично стала дев’ятою, а не десятою.

Маса Планети Х перевищує масу Землі в 10 разів. Вчені з різних країн, проводять розрахунки та комп’ютерне моделювання, що б з’ясувати, який вплив матиме на планети розташовані в Сонячній системі, ця загадкова космічна мандрівниця.

Американський астроном Джеймс Веспер спільно з іншими відомими вченими, провів масштабне дослідження, що б перевірити версію про те, що планета X народилася в іншій системі. Команда вчених провела розрахунок 156 різних варіантів зустрічі Сонця і Планети Х, розміри якої порівняні з розмірами Нептуна або Юпітера. Були прораховані безліч варіантів швидкості і траєкторії руху планети-мандрівниці.

Розрахунки показали, що в 40% випадків швидкість руху Планети Х буде досить низькою для того, щоб тяжіння Сонця «загальмувало» її і перетворила в один із своїх супутників. Варіанти наслідків для інших планет нашої системи, включаючи Землю, виявилися дуже страшними — вторгнення Планети Х може «катапультувати» планети Сонячної системи і вони розлетяться в різні боки, як більярдні кулі.

Втім, існує невеликий відсоток ймовірності того, що при вдалих обставинах, пов’язаних зі швидкістю прибуття і розташування орбіти руху Планети Х, планети нашої системи і наш будинок Земля — не постраждають.

Роботу вчених ускладнює незрозуміла невидимість Планети Х, присутність якої доведена, але виявити її візуально поки не вдається і тому складно провести точні розрахунки не маючи точних даних про розміри даного об’єкта. Вчені вважають, що якщо враховувати ту обставину, що ця планета колись вже відвідувала нашу Сонячну систему, то її розміри не можуть перевищувати розміри Нептуна, інакше відбулася повна перебудова Сонячної системи.

Вчені сподіваються, що поява нових потужних телескопів, допоможе нарешті знайти таємничу Планету Х, що дасть багато нових даних про її розміри, масу і траєкторію руху.