Площа крижаного покриву Антарктиди досягла рекордного мінімуму

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Майже кожен місяць ми отримуємо повідомлення про тяжкий стан морського льоду в Арктиці. Сяючий крижаний покрив Антарктиди, навпаки, вважається чудово стабільним. У 2017 році, однак, морського льоду на Південному полюсі нашої планети стає все менше, і вчені достеменно не знають чому.



Кінець літа в Антарктиді — час, коли морський лід завжди досягає свого щорічного мінімуму. В цьому році мінімум опустився до найнижчого значення з початку постійних супутникових спостережень в 1979 році. Площа морського льоду в Антарктиді досягла 2,188 млн кв. км до 1 березня, згідно з даними Національного центру інформації про сніг і лід. Попередній антирекорд — 2,296 млн кв. км — був встановлений 28 лютого 1997 року. Різниця — 0,12 млн кв. км — охоплює область, яка більше американського штату Мен.

Ситуація досить дивна з урахуванням довгострокового тренда в Антарктиді: раніше там спостерігався невеликий, але регулярний приріст морського льоду. Площа антарктичного морського льоду досягла рекордного максимуму в жовтні 2014 року. Але хоча зростання крижаного покриву Антарктиди довгий час був аргументом для тих, хто скептично ставиться до глобального потепління, експерти кажуть, що стабільність антарктичного льоду говорить більше про складності кліматичної системи Землі.

Вітри, які управляються топографією Антарктиди, і течії, які контролює глибину Південного океану, допомагають зберегти антарктичний морський лід відносно стійким, в особливості, в порівнянні з Арктикою. У дослідженні 2016 року говориться, що збільшення площі антарктичного льоду з 2000 по 2014 рр. пояснювалося десятирічною кліматичною мінливістю в тропічній частині Тихого океану. І все ж інші фактори, наприклад, озонова діра над Антарктидою, можуть впливати на вітри, рух тепла і покриття морського льоду в регіоні.

Коротко, ситуація з антарктичним морським льодом дійсно ускладнюється. І вчені не очікують незабаром отримати однозначну відповідь на крижану таємницю Антарктиди.