Загроза глобального потепління для дикої природи недооцінена

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Нове дослідження вимираючих видів тварин повністю змінило уявлення вчених про масштаби дії глобального потепління на дику природу. «Ми сильно недооцінюємо ситуацію», — сказав один з авторів дослідження і глава науково-дослідного відділу Міжнародного союзу охорони дикої природи Джеймс Уотсон.



Дослідження, опубліковане в понеділок в Nature Climate Change, встановило, що 47 відсотків ссавців і 23 відсотки птахів з Червоного списку загрозливих видів Міжнародного союзу охорони природи так чи інакше постраждали від глобального потепління. Нові підрахунки сильно перевищують попередні оцінки, згідно з яким зміна клімату вплинула лише на 7 відсотків ссавців і 4 відсотки птахів з Червоного списку.

Щоб отримати об’єктивну оцінку ситуації, команда дослідників з Австралії, Великобританії та Італії вивчила всі статті про стан видів з Червоного списку, опубліковані з 1990 по 2015 роки. Кожному з 2000 видів, згаданих у статтях, вчені присвоїли категорію дії глобального потепління: позитивний, негативний, нейтральний або змішаний ефекти.

Серед 873 видів ссавців від глобального потепління постраждали 414, причому особливо сильну дію на собі відчули слони, примати і сумчасті. Негативні наслідки зміни клімату торкнулися і 298 загрозливих птахів, особливо водоплавних і тих, які плетуть гнізда на великих висотах. Як пояснив Джеймс Уотсон, дія глобального потепління на інші види тварин — безхребетних, рептилій, комах і інших — може бути ще більш трагічною. Птахи і ссавці досліджено найкраще, однак вони складають лише малу частину тваринного світу нашої планети.

Більш раннє дослідження Уотсона свідчить про те, що найстрашніша загроза для диких тварин виходить не від глобального потепління, але від полювання, вирубування лісів і нераціональне сільського господарства. Крім того, Уотсон встановив, що незмінними залишилися лише 3 відсотки гарячих точок біорізноманіття на Землі.

«Проблема більшості прогнозів учених у тому, що вони абсолютно марні в розрізі дій „тут і зараз», — сказав Уотсон і додав. — Природа неймовірно швидко оговтується від найбільш згубних впливів, ми лише повинні дати їй шанс. Але сенс буде, тільки якщо діяти тут і зараз і не робити глобальне потепління виключно загрозою майбутнього. Кожен день, кожна хвилина зволікання позбавляють нас можливості врятувати ще один вид».