Почему возникает алкогольная зависимость

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Алкогольная зависимость всегда являлась самой негативной проблемой общества, которая приводит человека к медленной, но верной деградации и, в итоге, к погибели. Чтобы справиться с нетерпимой тягой к спиртным напиткам, можно опробовать новый препарат Алкобарьер, выпускаемый в форме капель, их необходимо добавлять в пищу.

Статистические данные

По данным статистики около 30% смертей в различных степенях связаны с употреблением спиртных напитков. Злоупотребляя алкоголем можно запросто заработать цирроз печени, депрессию, панкреатит, слабоумие и злокачественные опухоли, а также многочисленные травмы, в некоторых случаях алкоголь приводил человека к суициду. Все это итоги длительного злоупотребления алкогольными напитками.

Как формируется зависимость?

Многие считают, что алкогольная зависимость формируется у слабых людей, которые не имеют силу противостоять своим желаниям, однако об этом нельзя однозначно утверждать.

Существует множество причин, не только физиологических либо социальных, которые бы объяснили тягу к спиртному. Недавно учеными было обнаружено, что в геноме имеется определенный участок, который отвечает за формирование зависимости у отдельного индивида.

Разумеется, регулярное употребление спиртных напитков влечет за собой зависимость, поэтому здоровый образ жизни и воздержание от алкоголя – наилучший способ не попасть в группу риска.

Как и для любого заболевания, для алкогольной зависимости имеются стандартные этапы развития, а именно:

продромальный;

этап формирования;

активный этап;

терминальный этап.

Каждая из стадий характеризует психологическое и физическое состояние пациента.

Главные факторы, играющие роль в формировании зависимости:

Социальный фактор. Количество стрессовых ситуаций, материальный жизненный уровень, урбанизация, информационные перегрузки. Биологический. Наследственный фактор, судя по данным исследований Альтшуллера, около 30% детей, родители которых были зависимы от спиртного, становятся алкоголиками. Психологический. Индивидуальное психологическое состояние человека, уровень социальной адаптации.

Общее токсическое действие спирта на организм человека:

Мембранное разрушение. Спирт способен нарушит структуру мембран, изменяя их проницаемость, сильно нарушая при этом систему трансмембранного передвижения. Негативное влияние продуктов метаболизма спирта. После преодоления гематоэнцефалической защиты, сивушные масла и ацетальдегид активируют высвобождение, вступая во взаимосвязь с норадреналином и дофамином, тем самым стимулируют психику и галлюциногенные выпады. Изменения метаболизма. Нарушения в работе жирового обмена, в результате чего у пациентов обнаруживают жировую дистрофию печени либо атеросклероз.

Почему появляется алкогольная зависимость?

Как самая обычная рюмка водки в честь получения заработной платы либо бокал пива в пятничный вечер может постепенно превратиться в ежедневное желание выпить, сперва пытаясь найти компанию для философских размышлений, позже, вовсе одиночное употребление алкоголя? Почему некоторые после одного выпитого бокала пива способны остановиться, а другие регулярно напиваются до предельной точки?

Как было сказано выше, в 30% случаев зависимость возникает вследствие генетической предрасположенности, в случае, когда у человека вырабатывается недостаточное количество ферментов для переработки алкоголя. При этом человек не знает меры, а лишь частичная переработка ведет к отравлению организма, симптомы этого следующие:

общая слабость;

тошнота;

сильная головная боль;

повышенное потоотделение.

Все эти негативные последствия вчерашнего пьянства можно легко снять новым приемом алкоголя, именно поэтому у большинства людей появляется желание похмелиться, что чаще всего заканчивается длительным запоем. Если человек наследственно предрасположен к алкоголизму – зависимость будет развиваться очень стремительно, в течение года, максимум двух.

Напоследок стоит сказать, что проблема алкоголизма для страны очень актуальна. Проблемы и лечение болезни нуждаются в дополнительных изучениях. Болезнь намного легче предупредить, нежели вылечить, тем более, лечение алкогольной зависимости в наше время крайне неэффективно. Некоторые врачи, упоминая об алкоголизме, говорят: «Все хорошо, что в меру», об этом следует помнить каждому.