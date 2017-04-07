Почему возникает алкогольная зависимость

Алкогольная зависимость всегда являлась самой негативной проблемой общества, которая приводит человека к медленной, но верной деградации и, в итоге, к погибели. Чтобы справиться с нетерпимой тягой к спиртным напиткам, можно опробовать новый препарат Алкобарьер, выпускаемый в форме капель, их необходимо добавлять в пищу.
Статистические данные
По данным статистики около 30% смертей в различных степенях связаны с употреблением спиртных напитков. Злоупотребляя алкоголем можно запросто заработать цирроз печени, депрессию, панкреатит, слабоумие и злокачественные опухоли, а также многочисленные травмы, в некоторых случаях алкоголь приводил человека к суициду. Все это итоги длительного злоупотребления алкогольными напитками.
Как формируется зависимость?
Многие считают, что алкогольная зависимость формируется у слабых людей, которые не имеют силу противостоять своим желаниям, однако об этом нельзя однозначно утверждать.
Существует множество причин, не только физиологических либо социальных, которые бы объяснили тягу к спиртному. Недавно учеными было обнаружено, что в геноме имеется определенный участок, который отвечает за формирование зависимости у отдельного индивида.
Разумеется, регулярное употребление спиртных напитков влечет за собой зависимость, поэтому здоровый образ жизни и воздержание от алкоголя – наилучший способ не попасть в группу риска.
Как и для любого заболевания, для алкогольной зависимости имеются стандартные этапы развития, а именно:
- продромальный;
- этап формирования;
- активный этап;
- терминальный этап.
Каждая из стадий характеризует психологическое и физическое состояние пациента.
Главные факторы, играющие роль в формировании зависимости:
- Социальный фактор. Количество стрессовых ситуаций, материальный жизненный уровень, урбанизация, информационные перегрузки.
- Биологический. Наследственный фактор, судя по данным исследований Альтшуллера, около 30% детей, родители которых были зависимы от спиртного, становятся алкоголиками.
- Психологический. Индивидуальное психологическое состояние человека, уровень социальной адаптации.
Общее токсическое действие спирта на организм человека:
- Мембранное разрушение. Спирт способен нарушит структуру мембран, изменяя их проницаемость, сильно нарушая при этом систему трансмембранного передвижения.
- Негативное влияние продуктов метаболизма спирта. После преодоления гематоэнцефалической защиты, сивушные масла и ацетальдегид активируют высвобождение, вступая во взаимосвязь с норадреналином и дофамином, тем самым стимулируют психику и галлюциногенные выпады.
- Изменения метаболизма. Нарушения в работе жирового обмена, в результате чего у пациентов обнаруживают жировую дистрофию печени либо атеросклероз.
Почему появляется алкогольная зависимость?
Как самая обычная рюмка водки в честь получения заработной платы либо бокал пива в пятничный вечер может постепенно превратиться в ежедневное желание выпить, сперва пытаясь найти компанию для философских размышлений, позже, вовсе одиночное употребление алкоголя? Почему некоторые после одного выпитого бокала пива способны остановиться, а другие регулярно напиваются до предельной точки?
Как было сказано выше, в 30% случаев зависимость возникает вследствие генетической предрасположенности, в случае, когда у человека вырабатывается недостаточное количество ферментов для переработки алкоголя. При этом человек не знает меры, а лишь частичная переработка ведет к отравлению организма, симптомы этого следующие:
- общая слабость;
- тошнота;
- сильная головная боль;
- повышенное потоотделение.
Все эти негативные последствия вчерашнего пьянства можно легко снять новым приемом алкоголя, именно поэтому у большинства людей появляется желание похмелиться, что чаще всего заканчивается длительным запоем. Если человек наследственно предрасположен к алкоголизму – зависимость будет развиваться очень стремительно, в течение года, максимум двух.
Напоследок стоит сказать, что проблема алкоголизма для страны очень актуальна. Проблемы и лечение болезни нуждаются в дополнительных изучениях. Болезнь намного легче предупредить, нежели вылечить, тем более, лечение алкогольной зависимости в наше время крайне неэффективно. Некоторые врачи, упоминая об алкоголизме, говорят: «Все хорошо, что в меру», об этом следует помнить каждому.