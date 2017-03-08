Представлений проект космічної колонії майбутнього

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Американські інженери з Дослідницького центру Еймса і Корнеллського університету запропонували формувати космічні жилі колонії за принципом сотів, тобто поступово приєднувати один до одного групи однотипних модулів.



Типовий модуль має тороїдальну або циліндричну форму. Його передбачається виготовляти з літій-алюмінієвого сплаву, вуглепластика або надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності.

Характеристики колонії будуть відрізнятися в залежності від використовуваних матеріалів. Наприклад, надвисокомолекулярний поліетилен легше води, оскільки його густина дорівнює 941 кілограму на кубічний метр. Виготовлений з нього модуль важив би декілька тонн і мав би обсяг декілька десятків кубічних метрів.



Об’єднання модулів в колонії



Декілька таких модулів потім б об’єднувалися в єдину конструкцію. Автори пропонують починати формувати колонію мінімум з десяти таких базових елементів, що дозволило б розмістити до десяти осіб. Масштабуючи конструкцію за принципом сотів, інженери пропонують довести кількість мешканців колонії до десяти тисяч.

Фахівці вважають, що їхні ідеї виявляться корисними для побудови космічних станцій майбутнього і будинків на Марсі. Експерти відзначають, що для створення модулів вже сьогодні є всі необхідні матеріали і технології.