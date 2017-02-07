Ручки мебельные: пластик или металл – все за и против

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Каждый, кто внимательно рассматривал когда-либо предметы интерьера, замечает, что вещь может полностью изменить одна деталь. Так, размер и материал мебельных ручек влияет на стиль мебели. Например, яркие пластиковые ручки на солидной мебели из лиственницы создадут настроение стиля фьюжн. А в интерьере, выдержанном в современной классике, вы не увидите дешевого яркого пластика, только металл.

Важно правильно выбрать мебельные ручки, понимать, чем различаются пластиковые и металлические виды.

Пластик: яркий, но очень простой

Главное достоинство пластиковой фурнитуры — ее небольшая стоимость. Сейчас для ее производства используют современные материалы, которые прочны, устойчивы к механическим воздействиям. За пластиковыми мебельными ручками легко ухаживать, так как обычно в их дизайне не используются выемки и выщерблины, поверхность гладкая.

Пластиковые ручки бывают самых разнообразных расцветок, они очень яркие, их можно использовать как цветовые акценты. Если при производстве используется качественный краситель, они не потускнеют и не поблекнут со временем.

Мебельные ручки из пластика имеют и недостатки. Во-первых, они подходят не к каждому стилю. Дизайнеры категорически не рекомендуют использовать пластиковую фурнитуру в интерьере, выдержанном в стиле современной классики или лофта. Во-вторых, не все они сделаны из качественного материала, ручки из очень тонкого пластика могут легко сломаться. Также иногда краску для экономии наносят методом напыления. Ручки выглядят красиво на момент покупки, не хуже дорогих аналогов, однако при ежедневном использовании быстро потеряют свой вид.

Металл: холодный, тяжелый, строгий

Металлическая фурнитура считается долговечной и строгой. Сейчас можно встретить мебельные ручки из металла разных форм. Они подходят для любого интерьера, уместны как в классическом стиле, хай-теке, так и в лаконичном скандинавском. Только для классики лучше выбрать дорогую бронзу, для хай-тека — хромированный металл.

В кухонных интерьерах также уместна металлическая фурнитура, рекомендуется отдать предпочтение тем экземплярам, на которых не очень сильно заметны отпечатки пальцев.

Минусы металлических ручек:

вероятность коррозии и появления пятен у недорогих моделей (от них спасает гальваническое покрытие, очень тонкая металлическая пленка);

могут быть холодными на ощупь;

тонкие модели иногда ломаются или гнутся.

Пластиковые и металлические ручки имеют больше достоинств, чем недостатков. Главное — не выбирать тонкие и очень дешевые модели. А в остальном все зависит от лишь от стиля вашей мебели и интерьера комнаты, а также собственного желания.