Східне узбережжя США готується до найсильнішої бурі

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Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку закривається через сильний снігопад. Він почався на північному сході країни, а тепер загрожує й іншим регіонам. Очікується, що найсильніша буря пройде сьогодні, 14 березня.



У Нью-Йорку вже скасували понад півтори тисячі рейсів, а влада штату оголосила про закриття всіх шкіл. Жителі купують воду, сіль, продукти, а також лопати, щоб очищати від снігу сходи та під’їзди. Громадян на Східному узбережжі закликали по можливості не користуватися машинами до тих пір, поки дорожні служби не розчистять сніг. Енергокомпанії готуються до можливих аварій і обривів ліній електропередачі. А в Нью-Джерсі на пляжах будують укріплення з піску для захисту від штормових хвиль і повеней.