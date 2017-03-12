Штормовий вітер в Канаді порушив транспортне сполучення (фото)

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В атлантичній канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор через сильний снігопад, що супроводжується штормовим вітром, порушено поромне і авіасполучення.



Національне метеобюро повідомило, що швидкість вітру в регіоні сягає 140 кілометрів на годину (39 метрів у секунду). До вечора 12 березня може випасти до 40 сантиметрів снігу.

Скасовані всі пороми між Ньюфаундлендом і Лабрадором і провінцією Нова Шотландія.

Через обрив ліній електропередач у ряді населених пунктів виникли перебої з енергопостачанням. Поривами вітру на узбережжі зірвало дахи багатьох будинків, у деяких автомобілів вибило скло.