Штучний інтелект запропоновано використовувати як «третю» півкулю мозку

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У той час як штучний інтелект (ШІ) може замінити водіїв транспортних засобів і здатний вигравати в шахи, він також може звільнити людей від відповідальності за виконання певних завдань, залишаючи ті, які найкраще у них виходять. Генеральний директор месенджера Chatgrape Фелікс Хауслер розповів, як ШІ стає невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, і як можна долати пов’язані з цим проблеми.

ШІ може приносити стільки ж користі, скільки і шкоди: він перемагає людину в технічних іграх, володіючи невтомними обчислювальними засобами, і допомагає людям у проведенні досліджень або навіть може довезти людину додому, коли та занадто п’яна, щоб сідати за кермо, зазначив Хауслер в ході свого виступу на конференції TED. Але, за його словами, в наступні десятиліття багато людей втратять свою роботу через автоматизації, і вже сьогодні ШІ являє собою загрозу для 47 відсотків робочих місць.

Це в першу чергу стосується водіїв, виробничих робітників і адміністративних працівників. У той же час, хоча це створює загрозу скороченню робочих місць, можливість злиття з технологією, що дозволяє співіснувати з ШІ, допоможе нам стати «суперлюдьми», сказав Хауслер.

Людство більше потребує машин, ніж прийнято вважати, каже він, і вони допоможуть зробити нашу роботу більш цікавою. «Якщо ми визнаємо, що потребуємо один одного в цьому житті, то можна буде отримувати з цього користь», — сказав Хауслер.

Машини мають обмеження, і особливо це стосується їх некомпетентності в соціальному спілкуванні. Для того, щоб отримати максимальну користь від ШІ, люди повинні розуміти обмеження обчислювальних засобів і дозволити машинам робити тільки те, що вони можуть добре виконувати, залишаючи людям вирішення таких завдань, які виходять у них найкраще, як соціальна активність, творчість і логічне мислення. У той же час, машини потрібні людям, щоб протидіяти «згубному отупінню» від нудної і монотонної роботи, оскільки людський мозок не терпить монотонності і повторення, сказав він.

Хауслер запропонував використовувати ШІ як «третю» півкулю мозку, в доповнення до лівої і правої, які відповідають за логіку і творчий потенціал, відповідно. Ця третя півкуля має справу з повторенням, точністю і швидкістю. Відповідаючи за нудні і повторювані дії, ШІ дозволить людям зосередитися на тому, що вони роблять найкраще. Можливості машин усувати неясності в спілкуванні, бути посередником між людьми, які думають по-різному, і переводити думки або шаблони людини в задачі може допомогти людям знайти з ними спільну мову, сказав Хауслер.

За його словами, сьогодні є кілька способів спілкування з ШІ. Одним з них є обробка природної мови, коли машина слухає людину, читає те, що їй пишуть, і підсилює інтелектуальні здібності для полегшення деяких завдань. Інший спосіб — поведінковий, при якому машина підключається до пристроїв людини і дізнається про їх власника все важливе, щоб пропонувати коригування на основі його моделей поведінки. Третій спосіб це доповнена реальність, в якій машина збільшує поле зору людини і надає їй інформацію у той час, як вона робить щось інше. І четвертий шлях-це створення комп’ютерно-мозкового інтерфейсу.

«Коли ми будемо мати досконалий комп’ютерно-мозковий інтерфейс, ми отримаємо доступ до цієї третьої півкулі і зможемо безпосередньо доручати виконання основних завдань машині», — сказав Хауслер.