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Sony патентує бездротову зарядку між смартфонами

в Технології 23.03.2017 25 пер.

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Японська компанія Sony подала в США заявку на патент, в якому описується технологія бездротової зарядки між електронними пристроями.

Дана технологія передбачає передачу енергії і даних між споживчими електронними пристроями. Це можуть бути мобільні телефони, планшети, ноутбуки та всілякі ґаджети, які запровадять цю технологію.

Для бездротової зарядки Sony пропонує використовувати спеціальну систему антен, яка може виступати в якості передавача або приймача. За задумом авторів патенту, технологія повинна працювати навіть на відстані.

Чи планує Sony дійсно розробляти технологію, описану в патенті, невідомо.

 
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