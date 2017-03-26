США: вітряна енергетика випередила по потужності гідроенергетику

Використання вітру дозволило збільшити загальну потужність отриманої електроенергії до 82 тисячі МВт, а ГЕС дали на 2 тисячі МВт менше, пише видання The New York Times, ґрунтуючись на інформації Американської асоціації вітряної енергетики (American Wind Energy Association, AWEA).

Потужність генерованої з вітру електрики зросла за 2008-2016 роки майже в чотири рази — з 20 тисяч до 82 тисяч МВт. В галузі працюють 102 тисячі фахівців, кількість робочих місць за останній рік збільшилася на 32%.

Лідерами серед штатів у розвитку вітряної енергетики є Айова (36% всієї енергії дає вітер), Канзас (30%), Південна Дакота (29%). Ситуація на південному-сході та сході США значно відрізняється — там за допомогою вітру виробляється менше 1% всього електрики.