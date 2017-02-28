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Світовому океану загрожує кисневе голодування

в Екологія 28.02.2017 17 пер.

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Океанологи з Німеччини виявили зниження рівня молекулярного кисню у водах Світового океану — за останні п’ятдесят років показник зменшився приблизно на два відсотки. Фахівці оцінюють ситуацію як катастрофічну. За оцінками вчених, нинішній зміст молекулярного кисню в океані — двісті двадцять два з половиною петамоля. Ще п’ять десятків років тому обсяг з’єднання був на 4.8 петамоля більше.


Причини катастрофічного зниження рівня розчиненого у воді кисню — це, в основному, фактори, зумовлені антропогенним впливом. Тобто, у цій ситуації винні люди.

Морські біологи попереджають про непередбачувані наслідки катастрофи — передбачається, що настільки помітне зниження рівня кисню у воді може найсерйознішим чином порушити морські екологічні системи і спровокувати вимирання багатьох видів морської фауни.

 
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